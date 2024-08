Taekwondistka Štolbová v prvním kole prohrála, možná dostane šanci v opravách

Štolbová do zápasu nevstoupila dobře a hned inkasovala kop do hlavy. Poté sice dokázala srovnat na 4:4, ale nakonec první kolo těsně ztratila. „Tím, že ona měla víc aktivních bodů, tak to kolo získala,“ vysvětlila novinářům Štolbová.

Ve druhém kole naopak bronzová medailistka z mistrovství Evropy vedla 2:0, ale I Ta-pin skóre otočila a po výhře 3:2 postoupila. „Tam bych jedině u sebe zapracovala na reakcích na ten úder. Když šla úder do vesty, jen jsem stála a prakticky jsem si ho nechala dát. Zamrzly mi nohy, přibila jsem se k zemi a nijak jsem nezareagovala,“ popsala česká reprezentantka.

Taekwondistka Petra Štolbová prohrává první zápas.

Celkově měla ze svého úvodního vystoupení na olympiádě dobrý pocit. „Jsem spokojená, dala jsem do toho vše, zápas byl velmi vyrovnaný. Třeba není všem dnům konec a uvidíme se večer,“ doplnila Štolbová.

Na pařížské hry se dostala ve vyšší váhové kategorii, než obvykle bojuje. Mezi taekwondistkami nad 67 kilogramů měla premiéru na olympijské kvalifikaci. A stejně jako tehdy musela i před dnešní soutěží hodně pít, aby navážila potřebných více než 67 kg. „Měla jsem tak podobně jako na kvalifikaci, nějakých 65 kilo, takže jsem dopíjela. Navážila jsem 67,4,“ řekla Štolbová.

Třiadvacetiletá reprezentantka nyní bude čekat, jestli její olympijské vystoupení ještě bude pokračovat v opravách, z nichž je možné se propracovat k bronzu. Ty začnou v 19:30. Plánovala se vyklusat, najíst a pak se jít možná projít do okolí haly, aby unikla ruchu z tribun.