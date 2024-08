Hronová prohrála hned první duel. Teď musí fandit své přemožitelce

Taekwondistka Dominika Hronová podlehla v prvním kole olympijského turnaje ve váze do 57 kg Skylar Parkové z Kanady na body a vypadla z boje o zlato. Případný postup soupeřky do finále ji ještě může vrátit do bojů o bronz, takže česká reprezentantka teď musí držet palce své přemožitelce.