Ruským atletům je olympijská Paříž uzavřená, trvá si Coe na svém

Atletika je ale na rozdíl od řady jiných světových sportovních federací navzdory loňskému doporučení MOV nepustila do mezinárodních soutěží. Nadále pykají za agresi ruských vojsk na Ukrajině, kterou Bělorusko podporuje. „Není žádná změna. Zásadní je, že autonomie a nezávislost mezinárodních federací v těchto rozhodnutích je opravdu důležitá. Děláme rozhodnutí, o nichž jsme přesvědčení, že jsou v nejlepším zájmu našeho sportu,“ uvedl Coe.

Postoj WA by se mohl změnit, pokud by se výrazně změnila geopolitická situace. „Jestli očekávám nějakou změnu v dohledné budoucnosti? Nevím. Svět se mění každých pět minut, situace by se mohla změnit. Máme pracovní skupinu, která sleduje situaci ve vztahu ke sportu a doporučuje radě, za jakých okolností by vyloučení mohlo být zrušeno,“ doplnil sedmašedesátiletý Brit.

Olympijská sezona bude pro atlety v obležení světových šampionátů 2022, 2023 a 2025. Uplynulý atletický rok považuje Coe za mimořádný.

„Nepamatuji sezonu, která by nabídla více mimořádně kvalitních výkonů v širším rozptylu disciplín. Myslím, že Budapešť byla nejlepším mistrovstvím světa, které jsme kdy měli, a bylo v této výjimečné sezoně sedm světových rekordů,“ ocenil. Kvůli tomu Světová atletika tentokrát nevyhlašovala dva, ale hned šest nejlepších atletů světa. V mužské i ženské kategorii rozdělila počiny na dráze, v technických disciplínách a mimo stadion.

Vedení světové atletiky ale i nadále chce zapracovat na zvýšení popularity svého sportu zejména mezi mladými fanoušky. Ty by měla k atletice přitáhnout například série sledující elitní sprintery a sprinterky, kterou natočil Netflix.

Rezervy v atraktivitě pro diváky vidí Coe v horizontálních skocích, tedy trojskoku a dálce. „Nějakých třicet až čtyřicet procent horizontálních skoků je neplatných. To je hodně a je tam spousta uhrabávání písku, kdy je rozběh uzavřený kuželem. Tak jak můžeme ty prostoje redukovat?“ přemítal Coe.

Světová atletika při MS pozorovala chování fanoušků na stadionu i u televizních obrazovek. Sledovala i jejich tepovou frekvenci, aby zjistila, co je vzrušuje a co je naopak nechává chladnými.