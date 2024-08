Tomeček bezchybný, Šumové se nedařilo. V soutěži dvojic ve skeetu skončili osmí

XXXIII. letní olympijské hry v Paříži: Sportovní střelba: Skeet

Smíšené dvojice - finále: Bacosiová, Rossetti (It.) - Smithová, Hancock (USA) 45:44, o 3. místo: Ťiang I-tching, Liou Ťien-lin (Čína) - Čauhanová, Naruka (Indie) 44:43, 5. Bartolomeiová, Cassandro (It.), 6. Vizziová, Prince (USA), ...v kvalifikaci 8. Šumová, Tomeček (ČR). Rychlopalná pistole:

Muži: 1. Li Jüe-chung (Čína) 32, 2. Čo Jong-če (Korea) 25, 3. Wang Sin-ťie (Čína), 4. Peter (Něm.), 5. Korostylov (Uk.), 6. Spinella (It.), ...v kvalifikaci 14. Rampula 581, 27. Podhráský (oba ČR).