Jezero Most místo Paříže. Špotáková je ambasadorkou Olympijského festivalu

Světová rekordmanka pod pěti kruhy debutovala v Aténách 2004. Tehdy vypadla v kvalifikaci, ale o čtyři roky později v Pekingu už triumfovala. Přidala ještě zlato z Londýna 2012 a bronz z Ria 2016. Její poslední olympiádou byla ta „covidová“ předloni v Tokiu, kde nepostoupila do finále.

Profesionální kariéru už ukončila a do Paříže se nechystá ani jako fanynka nebo spolukomentátorka. Patnáct olympijských dní stráví na Olympijském festivalu.

„Myslím, že tohle je hodně dobrá náhrada. Moc se na to těším. Budu si moct s dětmi vyzkoušet 50 sportů, zažít tu olympijskou atmosféru jinak. Vítat olympioniky, potažmo i medailisty. Dá se tam spát i ve stanu přímo v olympijském kempu. Budou zážitky jiné, ale pořád olympijské,“ řekla novinářům.

Synové Janek a Darek tam s ní nebudou celou dobu. „Oni už mají dost svých aktivit, i letos ty prázdniny byly dost nabité. Ale kluci si určitě budou chtít nějaké sporty vyzkoušet, nebo si třeba jen zablbnout v nejčistším jezeře,“ doplnila Špotáková.

Dlouholetá hvězda české atletiky doufá, že si jako moderátorka také nějaký sport vyzkouší. A plánuje podporovat české olympioniky na dálku.

„Já se musím kolikrát krotit, jsem taková vznětlivější a budu fandit, co to dá. Samozřejmě na místě je to důležitější, když jste na tom stadionu. Ale jestli tam bude nějaká kulisa a lidí tam bude hodně, tak u jezera Most může vzniknout skvělá fanzóna,“ řekla trojnásobná mistryně světa.

Je ráda, že druhým ambasadorem je trojnásobný olympijský medailista na skifu Synek, který má také medaile z Pekingu, Londýna a Ria. „Prožívali jsme spolu ty úspěchy a potom i to, co je doprovází, taková ta ocenění, různě jsme se míjeli. Ondra je jeden z mých oblíbených olympioniků. Je s ním hlavně sranda. Je to pohodář, to mi vyhovuje. Myslím si, že zábava bude,“ uvedla Špotáková.

Ocenila i Synkovy fyzické dispozice. „Je velikej, vysokej, má obrovskou ruku, takže vedle něj budu vypadat jako křehká žena, ačkoliv jsem taky vysoká a velká. To jsem ráda, že to není třeba Tomáš Verner nebo nevím kdo,“ doplnila.

Olympijský festival u jezera Most bude po dobu OH od 26. července do 11. srpna 2024 nejen nabízet možnost vyzkoušet si různé sporty, ale také zprostředkovávat českou stopu z Paříže včetně vítání případných medailistů.

Novinkou je stanové městečko, ke se mohou ubytovat lidé, kteří chtějí v areálu strávit více dní. K dispozici pro ně budou vybavené stany. Vstupenky i ubytování jsou k dispozici na webu www.olympijskyfestival.cz.