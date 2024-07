Máme sbaleno. O kánoi za 90 tisíc, cizích oštěpech i pažbě z kořene ořechu

Do Francie si toho olympionici berou hodně včetně drobností, které jim mají pobyt zpříjemňovat. | foto: Tomáš Krist , MAFRA

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Do Francie si olympionici berou i mnohé drobnosti, které jim mají pobyt zpříjemňovat. Zaměřme se však nyní na náčiní, bez kterého by se české naděje v závodech opravdu neobešly. Kolik stojí kánoe Martina Fuksy? Proč se Jakub Vadlejch nefixuje na vlastní oštěp? Jak praskají šípy Marie Horáčkové? A jak hlídá Jiří Lipták svoji pušku cestou do Paříže?