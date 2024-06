Tati, nechci, abys končil! Podhráský mezi rodinou, chirurgií a olympiádou

Naposledy zažil Podhráský olympijskou atmosféru v Londýně. Tehdy byl rok po dokončení lékařské fakulty a věnoval se pouze střelbě.

Po premiéře v Pekingu, kam dorazil vyjukaný a přemotivovaný, se cítil připravený na boj o nejvyšší příčky. Také jeho výsledky tomu odpovídaly.

Jenže v systému střeleckých závodů, kde do finále postupuje jen šest nejlepších, prohrál rozstřel o poslední postupové místo s Němcem Reitzem. „Tehdy jsem to nezvládl. Byl jsem nervózní, udělal jsem chybu. Christian patřil v té době mezi ty nejlepší střelce, takže nechyboval. Jedna položka, a byl konec,“ vzpomíná.

Jeho povaha mu ale nedovolila se tím dlouho trápit. „Samozřejmě mě to mrzelo, ale prohrál jsem s někým, kdo další olympiádu získal zlato. Takže sedmé místo vlastně nebyla úplná ostuda.“

Až donedávna se zdálo, že se vystoupením z Královských dělostřeleckých kasáren s pěti kruhy rozloučil.

Po Londýně se naplno pustil do své lékařské praxe, začal pracovat na chirurgickém oddělení, oženil se, založil rodinu. Najít správný poměr mezi novými povinnostmi a střelbou bylo těžké. „Chvíli jsem myslel, že úplně skončím. Ale řekl jsem si, že to ještě zkusím a uvidím, jak se mi bude dařit.“

On měl na střelbu stále stejně nebo méně času, soupeři se naopak začali čím dál víc zlepšovat. A on na úplnou špičku přestal stačit.

Místu do Ria byl vzdálený, stejně tak do Tokia. Zůstával u střelby, protože miluje komunitu kolem ní a životní rytmus, který mu dává. Ale že by se ještě někdy podíval na olympiádu? S takovou myšlenkou se už téměř rozloučil.

Brzy na to se vše změnilo.

Nejprve se po dvanácti letech vrátil do finále závodu Světového poháru. Pak získal na Evropských hrách bronz – svou první individuální medaili z vrcholné akce, a zároveň místenku v olympijské Paříži.

Že jeho loňský vzestup nebyl jen podivným úletem, ukazuje od začátku tohoto roku. V lednu vyhrál olympijskou kvalifikaci v Riu, čímž stvrdil své účastnické právo, před měsícem zvítězil v závodě Světového poháru. Poprvé po třinácti letech.

Martin Podhráský vítězí v závodě Světového poháru v Baku.

Co za tak strmým výsledkovým růstem stojí?

„Přiznám se, že nevím. Prostě jsem bod po bodíku přidával, až jsem se dostal na úroveň finále,“ praví skromně.

Přesto se pár věcí v jeho životě změnilo.

Předně získal atestaci. „Tím mi odpadl velký balvan, který jsem před sebou valil.“ Zároveň tím, že přestal myslet na úspěch, se mu rozvázaly ruce. „Už jsem nebral olympiádu jako cíl, jel jsem si závody jen užít, a najednou se mi začalo dařit.“

Na druhou stranu je pro něj stále těžší opouštět domov a být místo s rodinou na závodech. Dvě dcery už dorostly do věku, kdy s ním chtějí trávit čas, a vnímají, že tatínek doma chybí.

„Trápí mě to. Jednou starší dcera brečela, že nechce, abych jel na závody. Vysvětlil jsem jí, že někdy skončím a už budeme jenom spolu. Ale pak začala brečet znovu. Že prý nechce, abych skončil, protože by jí to bylo líto.“

A kdy pojedeš na olympiádu ty?

Dceru mohl uklidnit, že hned tak končit nehodlá.

Střelba je pro něj drogou, bez které si nedokáže život představit. Ať už je sám při tréninku na střelnici v Suchdole, nebo střílí finále s hučícími diváky za zády a tělo mu zaplavuje adrenalin.

Přitom dlouho ho vůbec nezajímala a když už začala, ani v nejmenším nepočítal s tím, že by se mohl někdy účastnit něčeho víc než jen místního přeboru.

„Můj kamarád měl rád všechno vojenského a když nám bylo asi čtrnáct, našel střelecký kroužek, a že tam nutně musíme jít. Ale nebavilo ho to, asi po třech letech skončil,“ vypráví Podhráský.

Ani pro něj nebyla střelba láskou na první pohled. Nešla mu a vydržel jen díky partě lidí, se kterými ho bavilo trávit čas. Hecovali se s kamarády, kdo odstřílí víc, a každý úspěch v českém poháru byl velkou slávou. Že by mohl někdy na mezinárodní soutěž, ho vůbec nenapadlo.

A pak přišla olympiáda v Sydney, kde získal Martin Tenk v rychlopalné pistoli bronz.

„Najednou se mě všichni ptali, kdy pojedu na olympiádu já. Mě by to před tím nenapadlo, ale uvědomil jsem si, že by se mi líbilo být takhle dobrý. Když se vám něco povede, a ostatní vám gratulují, zvyknete si na to hodně rychle.“

Nervóznější na sále než na střelnici

Chtěl se věnovat střelbě naplno, ale zároveň chtěl na lékařskou fakultu. Odešel proto z Prahy do Plzně, kde měl k dispozici plnohodnotné tréninkové zázemí.

Pokud k pistoli přišel náhodou přes zaujetí kamaráda, medicína pro něj byla vysněná už od dětství. „Vyrostl jsem na Sanitce a Nemocnici Chicago,“ usmívá se.

Ve třetím ročníku se pak během stáže dostal na chirurgii, a bylo rozhodnuto. „Úplně mě pohltila. Líbí se mi, že vidím výsledek hned. Ve spoustě medicínských oborů léčíte, čekáte, a když se výsledek nedostaví, změníte medikaci a zase čekáte.“

Zatímco ve střelbě je už zkušeným matadorem, na operačním sále se stále cítí jako začátečník. Stejně jako kdysi na střelnici, tak i nyní se skalpelem ze sebe nervozitu postupně oklepává.

„Na závodech jsem začínal od menších domácích až po mezinárodní, které se pomalu staly rutinou. U operací je to podobné. Až na to, že je nemám tak natrénované. Nejsem nervózní z toho, že pokazím něco, co mám naučené, ale že se dostanu do situace, ve které nebudu vědět, co mám dělat. Ale i to je o sebedůvěře. S přibývajícím časem dokážu víc improvizovat a vybruslit ze situací díky zkušenostem, které jsem nabral,“ přibližuje.

Tác plný hamburgerů

Přestože nyní kombinací střelby a náročného zaměstnání nemá téměř žádný volný čas, měnit zatím nehodlá.

Většina jeho sportovních kolegů jsou profesionálními sportovci, jemu ale dává práce v nemocnici paradoxní volnost. Není závislý na své formě, nemusí se strachovat, jestli mu výsledky zajistí smlouvu na další rok. Zároveň se může před každodenním zápřahem uklidit na ztichlou střelnici.

A tento životní balanc mu umožňuje být i před svou třetí olympijskou účastí téměř v zenovém klidu.

„Neberu olympiádu jako středobod, protože vím, že to škodí,“ říká pragmaticky.

Stejně přistoupil i k očekávané pulzující atmosféře. „Dřív jsem nechtěl, aby se na mě při závodě někdo díval. Nedej bože, aby přišli rodiče nebo známí! Ale to je jen další zbytečný stres. Terč je pořád stejně daleko.“

Nechce slyšet, že je vzhledem ke svým letošním výsledkům a umístění ve světovém žebříčku jedním z favoritů. Neplánuje se nechat nervovat tím, jak střílí při závodě jeho soupeři.

Bude mířit na své maximum a s vědomím, že jeho svět na olympiádě nestojí, své třetí hry snad konečně prožije bez stresu.

Jen v jídelně ho možná vždy zamrzí, že tentokrát jsou střelci umístění do Châteauroux, tři sta kilometrů od Paříže, a tím pádem oddělení od veškerého dalšího dění.

„Vzpomínám na Peking a Londýn, jak si k našemu stolu přisedly sestry Williamsovi, nebo jak si Michael Phelps ke stolu vedle přinesl plný tác hamburgerů. Takové momenty mi budou chybět.“