Lezec Ondra byl i ve druhém závodě olympijské kvalifikace třetí

Ze semifinále se Ondra kvalifikoval jako osmý, takže v obou disciplínách ve finále nastupoval jako první. Na prvním a třetím boulderu zapsal druhou zónu, na druhém se nedostal ani do první zóny, ale na tom posledním vyšplhal až na vrchol. Stačilo mu to na čtvrté místo po prvním kole, protože bouldery byly problematické i pro ostatní finalisty. První tři nezdolal nikdo, na posledním uspěli čtyři lezci.

V obtížnosti Ondra získal 48,1 ze sta možných bodů. Byl to výrazně nižší výsledek než v předchozích kolech, v kvalifikaci i semifinále se na jiných cestách dostal přes 70 bodů. Jednatřicetiletý český reprezentant, jenž se v Budapešti potýkal s pochroumaným ramenem, se přesto posunul na medailovou pozici před Belgičana Hannese van Duysena.

Adam Ondra v akci na olympijské kvalifikaci v Budapešti.

Druhý kvalifikační závod vyhrál Francouz Sam Avezou před Korejcem I To-hjonem. Ondra se nyní bude soustředit na přípravu na hry v Paříži. „Týdny do olympiády stoprocentně zaměřím na trénink jak doma v Brně a částečně v Praze, tak určitě plánuji i dva výlety do Innsbrucku, abych to trošku promíchal. Jako přípravu jsem zvolil ještě jeden závod Světového poháru v Chamonix zhruba v polovině tohoto období, které mi chybí do Paříže,“ uvedl v tiskové zprávě svazu. „Tyto dva kvalifikační závody v Šanghaji a v Budapešti mi zároveň ukázaly, kde mám ještě nějaké rezervy a na co se zaměřit.“

Zbývající čeští reprezentanti Michaela Smetanová, Eliška Adamovská a Martin Stráník v Budapešti stejně jako před tím v Šanghaji vypadli v kvalifikaci. K umístění mezi dvanácti nejlepšími, kteří v každé kategorii postupovali, tak měli daleko.