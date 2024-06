Do Paříže poletí, rameno šetří. A přece nekončí. Ještě si zalezu, nebojí se Ondra

„Duševně už jsem si slavil v pátek, teď je to potvrzení. Byl to těžký závod, který jsem ustál, takže dobrý. A nejdůležitější je, že jsem se nezranil,“ poznamenal k postupu na druhou olympiádu usmívající se Ondra, načež propukl v hlasitý smích: „Co postavili na boulderech, bylo velmi zajímavé.“

Do druhé části v obtížnosti, v níž získal čtvrtý nejlepší výsledek (76,1 bodu ze sta), šel totiž s jediným vyřešeným problémem a 49,6 body jako průběžně desátý. Poněvadž hledal hlavně optimální rovnováhu mezi rizikem a ziskem.

Neznervóznil jste po boulderingu?

Kdybych si ve čtvrtek nenačal to rameno, výsledek vypadá jinak. Úplně zázračně jsem o něm sice nevěděl, což potvrzuje, že s ním nic není a do Paříže o něm vůbec vědět nebudu, ale kdybych tyto bouldery lezl v pátek, zaskóruju celkově tak deset bodů, protože každý kromě dvojky byl hodně na ramena, obzvlášť na to moje levé.

Nechtěl jste riskovat?

Chtěl jsem podat co nejlepší výkon, ale přirovnal bych to k lezení free solo (lezení na skalách bez lana), protože jsem riskoval hrozně moc. U spousty kroků jsem si říkal, jestli je mám vůbec zkoušet, nebo jít do izolace. To se týkalo hlavně prvního a třetího boulderu. Ten třetí bych určitě vylezl, kdybych nebyl mírně zraněný. Zkoušel jsem ho vyřešit všelijak, ale tak, jak se lézt měl, na to jsem si netroufl. A udělal jsem velmi dobře.

Takže jste bojoval spíš v hlavě?

To ne, i bez zranění bych se velmi rozmýšlel. V tréninku bych tento krok nedělal nikdy.

Byl to hodně jiný závod oproti kvalifikaci?

Pro mě rameno měnilo vše. Ráno jsem se rozlézal a říkal si, že to bude v pohodě, je to vyřešené. A že když budu mít smůlu, bude tam jeden boulder, který mě bude limitovat. Ale že budou tři, to jsem nečekal.

Pak jste si ještě po posledním boulderu něco říkal s Američankou Brooke Raboutouovou, s níž jste si i plácl, co to bylo?

V zázemí jsme si povídali, jestli má olympiádu jistou, nebo ne. Ona to má nepříjemné v tom, že bojuje se svými krajankami. Jedna americká kvóta ze dvou už je vyčerpaná a byly tady ještě tři nebo čtyři Američanky. Nejde pro ni jenom být top dvanáct, ale ještě být lepší než ostatní Američanky.

Co se týče lezení na obtížnost, díky němu jste postoupil do nedělního finále, jaké to bylo v něm?

Tam jsem rameno trochu pocuchal, doufám, že se vzpamatuje. Naštěstí v neděli lezeme až odpoledne, takže by to mohlo vyjít, snad si hezky zalezu.

Nehrozí, že byste pro jistotu radši odcestoval domů dřív?

Ne, ne, zítra budu určitě závodit. Je to i dobrá možnost si ještě zalézt jednu sadu boulderů plus jednu cestu, a líp se tak na olympiádu připravit.

A máte ještě nějakou motivaci směrem k neděli?

Asi nic moc. Samozřejmě s výkonem v obtížnosti, přitom, jak na tom jsem, jsem celkem spokojený. Líp jsem zalézt nemohl, ale je potřeba být lepší. Poslední tři týdny nevypadaly ideálně. Měl jsem zdravotní indispozice, ještě nachlazení. Trošku mě uklidňuje, že můžu být na olympiádě ještě lepší a snad nějaká naděje na medaili bude. Ale kluci jsou fakt neuvěřitelně silní. Upřímně si myslím, že výkon, který jsem teď v obtížnosti podal, by před dvěma, třemi lety stačil na vítězství. I jména, od nichž jsem to fakt nečekal, předvedla neuvěřitelný výkon.

Vidím, že máte i náplasti na noze, proč?

To je spíš preventivní. Hlavně při boulderingu se stává, že vám smekne noha a dotknete se holení nějaké struktury. Velmi často se odřete. Jakmile krvácíte, nenechají vás lézt dál, Musíte shánět náplast, zalepit ránu. Ztrácíte čas. Byla to nějaká odřenina, co jsem si udělal dříve.

Nerozhodilo vás nijak ani čekání, které tu způsobily déšť s bouřkou a posunuly start závodu o dvě hodiny?

Já byl v pohodě, protože jsem se ještě ani nezačal rozcvičovat. Aspoň jsem si víc odpočinul. Zatímco pro závodníky, kteří měli třeba půl hodiny do startu v momentě, kdy bylo oznámeno, že se závod odkládá, to mohlo být nepříjemné, já měl spíš výhodu.