Získá v Paříži medaili? Úroveň šla hodně nahoru, musím mít dost štěstí, ví Ondra

„Jet jenom na účast na olympiádě mě asi tolik nemotivuje. Vnímám, že mám jinak pár let možnost ještě překonávat svoje limity na skalách, než na ně budu příliš starý. Radši bych ty roky uplatnil tam,“ přiznává Ondra, když přemýšlí nad vlastními cíli.

Doufá v určitou naději, byť při olympijských kvalifikačních sériích v Budapešti a v Šanghaji několik zástupců světové špičky chybělo, poněvadž měli splněno už dříve.

Brněnský rodák si ale dokázal, že dovede skvěle zalézt i v boulderingu, který byl vedle obtížnosti jeho slabší disciplínou. Čím to je, jak se lezení proměnilo a kterak se Ondra připravuje na vrchol tříletého snažení, popisuje v obsáhlém rozhovoru.

Jaká je teď forma? V olympijské kvalifikaci jste byl dvakrát třetí, hodně se vám dařilo i na boulderech.

Překvapuje mě, že se opravdu cítím v boulderu konkurenceschopný. Jak loni, tak i letos všechna kola byla dobrá. Očekával bych, že kluci se budou pořád zlepšovat. Já na sobě cítil, že jsem se taky posunul, ale takové výsledky bych nečekal.

Český lezec Adam Ondra pózuje s trofejí za třetí místo v olympijské kvalifikaci v Budapešti.

Proč v lezení na obtížnost už ale tak nedominujete?

Myslím, že momentálně hodně záleží na stylu, co se staví. V Šanghaji to bylo možná obecně víc proti mně. A kluci se v disciplíně ohromně zlepšili, za poslední dva tři roky šla po letech stagnace úroveň výrazně nahoru.

Hodně se zvedla konkurence?

Už to není o dvou třech lidech, ale na Světovém poháru může vyhrát klidně osm až deset lidí. Na olympiádě to pak kopíruje adepty na medaile, popřípadě na zlato. V obtížnosti se daleko víc ukáže, jak na tom kdo je, byť ji můžete pokazit. Bouldery jsou daleko víc o štěstí, ale jsem rád, že v nich jsem konzistentní. Možná jsem odstranil nějaké slabé stránky a největší slabiny se v kombinačním formátu asi ani nestaví. To mě určitě těší.

Co vám kvalifikace ukázala?

Že abych se porval o medaili v Paříži, musím být v naprosto neuvěřitelné formě a ještě mít dost štěstí.

Jak moc jste olympiádě podřídil program, například na skalách?

Od jara velmi, asi i víc, než jsem čekal. Musím být prostě v úplně top formě a potenciál ve vytrvalosti ještě je. Do určité míry si to schováváme až do Paříže.

Vytrvalost je klíčové hledisko?

Určitě. Vytrvalostní cesty se staví vždy trošku jinak. V Šanghaji se šlo spíš jenom po menších chytech. Nebylo tam nic moc, jak si pomoct technickými finesami. V Budapešti cesta byla daleko komplexnější a počítalo se víc umění lézt. Zatímco v Číně šlo o to, jestli prostě v rukách máte sílu, nebo ne.

A vy nejste úplně „shybař“, co?

Rád bych byl, ale nikdy jsem nebyl a nikdy nebudu nejlepší v čisté fyzičce. Musím trochu spoléhat na cestu, jestli je i o něčem jiném. Něco mi bylo dáno a něco ne. Ostatní třeba nemají tak perfektní rytmus, zvlášť když cestu neznají.

Začal jste hodně posilovat?

Je to hrozně komplexní, třeba určité aspekty v boulderingu mě ještě víc zraňují, když je trénuju. Ty části těla, které trpí, musím naposilovat. Pak to přináší i nárůst svalové hmoty. Jenže ten zase může být kontraproduktivní v obtížnosti. Každý má nějakou genetickou výbavu, obecně je super být na lezení lehký, ale zároveň je potřeba mít výbornou sílu. U mě to bývá tak, že buď lehký a slabý anebo jsem o něco svalnatější, ale zase můžu být těžší. Pak je potřeba najít správný poměr.

Fyzioterapeutka Gabriela Vráblíková masíruje českého lezce Adama Ondru během olympijské kvalifikace v Budapešti.

Měl jste někdy dojem, že se vám to povedlo?

Zase potom záleží, co na závodech postaví. Pokud silovější, míň vytrvalostní a kratší cestu, je lepší mít sílu a být o kilo nebo dvě těžší, protože se to pak hodí na bouldery.

Pozorujete rozdíl v tom, jak se staví trasy na olympijských závodech a kvalifikacích?

Pořád to diskutujeme i s ostatními a je to zajímavé. Řekl bych, že obecně se na kombinaci staví jiné bouldery. A nejde jen o styl, ale i o rozvržení obtížnosti. Třeba loni v kombinaci bylo evidentní, že stavěči se snažili, že některé bouldery byly lehčí, aby to každý vylezl. Pak třeba jeden boulder byl extrémně těžký, a na zbylých dvou se hraje. V Budapešti i v Šanghaji jsou všechny podobně těžké a záleží, co komu sedne.

Český lezec Adam Ondra zdolává během olympijské kvalifikace v Budapešti trasu v obtížnosti.

Kde jsou hlavní změny proti Tokiu?

Spíš to definuje hlavně formát. Tam je to zjevné. Nebýt jeho, za poslední tři čtyři roky se lezení tolik nezměnilo. Největší změna mohla být třeba okolo roku 2016, kdy vzniklo několik významných značek chytů, které umožnily nový styl stavění. Když se podívám na Světový pohár z roku 2010, tak cesty působí strašně směšně.

V čem?

To, po čem se dneska leze, to je úsměvný rozdíl. Rok 2010 vypadá spíš jako rok 1990. Stavěči se s chyty naučili lépe pracovat. Když poprvé měli v ruce velkou strukturu, nepřemýšleli, jaký důsledek to bude mít. Je to oblý, jako chyt nic moc, ale jako vstup nebo k založení paty výborný. Když pak dali pět struktur nad sebe, museli si dávat pozor, aby se mezi ně nedalo založit koleno a odpočívat. První roky se jim to nedařilo a já na tom strašně vydělával, protože jsem koleno dával všude. Oni neměli zkušenosti, tolik to neuměli, nelezli a já je trošku ošidil. Teď už tady ztrácím.

Co na současný formát říkáte?

Je asi nejlepší, co se mohl vymyslet. Má to negativa, ale asi mě nenapadá nic lepšího. Ze začátku jsem byl skeptičtější, ale závody ukázaly, že to celkem funguje. Co se týče obtížnosti, stavěče to limituje postavit divácky atraktivnější cestu, protože se tam bojí dát novinku, kterou bychom nepochopili, pak v jednom místě padali a bylo by až moc stejných výsledků. Když je to jen jedna disciplína, tolik nevadí, když dva tři lidi spadnou v jednom kroku. Zato bouldery mě teď víc baví. Už se nehraje na jeden krok jako na Světovém poháru, kde ohromně ladí jednu přelomovou sekvenci a na zbytek se vykašlou. Jak teď mají dvě zóny, více se soustředí na boulder jako na celek.

Formát na LOH 2024 v Paříži Soutěží se v kombinaci lezení na obtížnost a boulderingu, lezení na rychlost funguje zvlášť, má vlastní sadu medailí. Kombinace se účastní dvacet lezců, osm postupuje do finále. Vítězem se stává závodník s nejvyšším počtem bodů. Těch lze dosáhnout až 200 (100 bodů za bouldering, 100 bodů za obtížnost). V boulderingové části závodníci řeší čtyři problémy, každý za maximálně 25 bodů. Na cestě se nachází dvě zóny, první za pět bodů, druhá za deset. Za každý pokus navíc se odečítá po desetině bodu. Trasa v obtížnosti se skládá ze čtyřiceti kroků, přičemž prvních deset je hodnocených po jednom bodu, dalších deset po dvou, dalších deset po třech a poslední čtvrtina, kterou soutěž graduje, nabízí čtyři body za každý chyt. To dává dohromady součet sta bodů. V případě pádu se při dalším pohybu/akci směrem k chytu výše přičítá desetina bodu.

Během olympijské kvalifikace se navíc kombinace v lezení konala na jednom místě se sporty jako skateboarding, BMX a break dancem. Jak se vám líbilo tohle propojení?

Náš formát je zase maraton, že lezeme každý den, takže nebyl čas koukat na ostatní sporty. Ale jak máme rozhodčí a všechno, tak je pro nás třeba skateboarding docela překvapení. Oni ani nenosí startovní číslo, nemají závodní dresy, naopak si dávají sluchátka do uší. To se u nás nesmí (smích). Je to jiné. Společně nás nazývají jako „urban sports“ neboli městské sporty, takový dojem ale z lezení nemám. Vždyť historicky vzniklo úplně někde jinde a až pak se přesunulo do hal ve velkých městech z ekonomických a logistických důvodů.

Narážíte na přírodní skály. Chystáte se na ně ještě před olympiádou?

Ne, ještě přichází teplo a to v kombinaci se skalami nemám rád. Je i větší pravděpodobnost, že si třeba udělám díru do prstu. Není to nic tragického, ale je lepší nic nemít a lézt bez tejpovací pásky. Pak je i trénink kvalitnější. Něco jsme ještě vymýšleli s trenérem a v Brně máme prostor, který využijeme. Ještě jak v létě nejsou komerční stěny tak využité, mám místa ještě víc, což je super.

Jaký přesně máte prostor?

K lezení na obtížnost tam mám čtyři klikatící se linie jen pro sebe. U komerčních stěn bývá problém, že vedou rovně nahoru a nijak nekličkují, protože by překážely ostatním cestám, pády by mohly taky ohrozit vedlejší lezce. Já si sám můžu objednávat stavěče, aby na moje popudy trasu upravovali, kam dát odpočinek nebo něco, co mi na závodech nešlo. Vyzkouším si třeba něco ze Šanghaje nebo z Budapešti.

Dlouhodobě míváte hodně šrámů na nohách, to je normální?

Relativně. V lezení na obtížnost bych to tolik neměl, ale bouldering je agresivní forma lezení. Nikdy to není nic vážného, ale struktury mívají hrany a když se smeknete, holeň si sjedete. Moje kůže je navíc taková, že se sedře snadno a hůř se pak hojí.

V Tokiu bylo zlato hodně blízko, jak dlouho trvalo to zpracovat?

Bylo to velké zklamání, navíc s menší konkurencí než teď. Měl jsem v něčem i štěstí, stačilo udělat o dva kroky navíc, topovat finálovou cestu, ale musím přiznat, že jsem na to objektivně neměl. Chyběl kousek, stačilo být o trošku silnější, ale to jsem nebyl.

Lezec Ondra marně řeší jeden z problémů na olympiádě v Tokiu.

Ostatní vyrostli na novém stylu.

Ale ukazuje se, že v boulderingu jim i stíhám, kdežto v obtížnosti už hůře, což bych čekal naopak. Když dokážu udržet úroveň v boulderingu a budu mít štěstí, můžu ho třeba i vyhrát. Hlavně je důležité neztratit a a potom na obtížnosti děj se vůle boží.

Co se změnilo?

Zaprvé úroveň obecně stoupla, pár kluků se i zlepšilo a cesty jsou o něco málo jistější. Stavěči už umí s těma většíma strukturami pracovat tak, abych tam vykouzlil nějaký ty triky a málo si pomohl. Záleží na tom, jestli máte v předloktí a v bicepsu. I když si myslím, že jsem na tom nejlíp, co jsem kdy byl, někdy to může být málo.

Český lezec Adam Ondra si radí se soupeři před nástupem na cestu v obtížnosti během olympijské kvalifikace v Budapešti.

Berete do Paříže rodinu?

Kdybychom měli vstupenku na závodiště, tak jo. Ale jelikož jsme ji nesehnali, rodina se rozhodla, že radši bude fandit z domova než třeba na hotelu v Paříži. Já bych stejně byl v olympijské vesnici, takže takhle to bude asi příjemnější. Jelikož neřeším jet lag a podobně, přiletím těsně před závodem a nezůstanu dlouho.

Jak to vidíte dál? Říkal jste, že byste chtěl lézt obtížnost i zvlášť.

Uvidíme, musím cítit, co se třeba týče Los Angeles, jestli budu věřit, že bych měl na medaili, nebo ne. Pokud uvidím, že už mi ujel vlak, o olympiádu se asi nebudu pokoušet. Pokud budu vědět, že šance je, pokusil bych se. I když je paradoxní, že si mě i kamarádi dobírají, že spíš budu boulderista.