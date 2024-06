Drama s ramenem. Lezec Ondra si ale poradil a tuší: Olympiáda je snad jistá!

Psychicky se ani tolik nenatrápil. Poté, co Ondra během května v úvodní části kvalifikace v Šanghaji zalezl celkově třetí místo, potřeboval v druhé části hlavně splnit prvotní cíl, dostat se mezi top dvacítku, která pokračuje i v dalších dnech.

A to se povedlo, čtvrteční výkon 69,9 bodu ze sta ho dostal na druhé místo. Nyní si dalšími 72 body zajistil postup do semifinále.

A co víc, s vysokou pravděpodobností také na Hry do Paříže, kam při součtu výsledků z Šanghaje a Budapešti putuje dvanáct nejlepších.

„Tím, že jsem tady v top dvacítce, tak je to jisté. Snad mě nikdo neopraví, ale myslím, že to tak určitě je,“ pravil jedenatřicetiletý sympaťák z Brna.

Český lezec Adam Ondra slaví s diváky zdolání jednoho z boulderů v semifinále Světového poháru v Praze.

Výsledky teď ještě propočítává svaz, aby navečer vše neoficiálně potvrdil. Zrovna Ondra je ale příkladem sportovce, který v matematice rozhodně nepokulhává.

Znát to bylo i na cestě v obtížnosti, kterou kráčel rychle, ale se zvýšenou obezřetností. „Když jsem věděl, že stačí jen postoupit do dvacítky... Na bouldrech člověk ten výkon nemůže ovlivnit, ale na laně jo. Když jsme měl fantastický výsledek, tak jsem věděl, že můžu vylézt hodně blbě a vyjde to.“

Do rovnice akorát musel zavést i potíže s ramenem, které si přivodil rychlým náskokem do levé dlaně a pravého bekhendu při řešení posledního čtvrtečního problému. Naštěstí ale nebyly až tak limitující.

„Můj výkon to ovlivnilo, jelikož jsem na rameno šel hodně opatrně, ale jsem spokojený,“ usmíval se Ondra, který dolezl ke 33. chytu ze čtyřiceti a posléze spadl. „Omezovalo mě to hlavně v hlavě, bál jsem se, v podvědomí jsem to měl.“

Trochu zvažuje i variantu, že se dál v budapešťských vedrech nepředstaví, na ramena trpí, trápila ho také při posledním vystoupení pod pěti kruhy v Tokiu.

„Musíme ještě zjistit, jak moc vážné to je, ale vypadá to v pohodě. Vím, že moje ramena nejsou moc stabilní a tyhle agresivní kroky jsou pro mě těžké. Někdy je i při tréninku nezkouším a spíš pracuju, abych byl co nejpevnější,“ líčil Ondra v dobrém naladění.

Adam Ondra zdolává cestu na laně během olympijské kvalifikace sportovních lezců v Budapešti.

„Rameno to sice zkomplikovalo, ale nepochybuju nad sebou. Oproti Šanghaji to byla psychicky procházka růžovou zahradou,“ dodával.

Když se pak po závodě fotil s fanoušky a rozdával jim podpisy, jeden z nich mu s pevně zkříženými prsty přál hodně štěstí, aby na olympiádu prošel.

Načež český reprezentant absolutně sebevědomým hlasem zareagoval: „Myslím, že jsem se už kvalifikoval.“