S limitem až pro trofej. Můžu se ještě posunout, věří Ondra v medaili z Paříže

Zároveň jedenatřicetiletý sympaťák dostal neobvykle na nejnižším pódiovém stupínku trofej zdobenou bronzovým proužkem. A že ho zaujala.

„Musím říct, že když jsem sledoval další kluky, jestli to vyjde na pódium a budu mít trofej, proběhlo mi hlavou, že by to bylo pěkné být dvakrát třetí.“

Zároveň ale ví, že výkony jako v kvalifikaci by na cenný kov ve francouzském hlavním městě nestačily. „Aspoň tři nejlepší tady nejsou, bylo by to hrozně těžké.“

Zápis 92,4 z 200 bodů (44,3 za boulder a 48,1 v obtížnosti) skutečně nepůsobí přesvědčivě. Na druhou stranu je potřeba dodat, že stavěči bojovníky na stěnách ani trochu nešetřili, postavili složité trasy. Pro Ondrovo levé rameno ještě o to horší.

Při druhém řešeném problému, kdy se lezci po prvních dvou chytech vydali do převisu, nedolezl jako jediný do první zóny.

„Bylo to hodně daleko a jak se ruka dostala do totální extenze, cítil jsem to,“ prozradil Ondra, který se na třetím plochém koordinačním boulderu dokonce za zatejpovanou část horní končetiny chytal.

„Tam to v jednom kroku hodně zabolelo. Ale krátce a zase to bylo dobré. Krok by byl dost primitivní, jenže ruka najednou vypla. Byl jsem na zemi a nechápal proč, moje tělo má asi vyvinuté nějaké instinkty. Aby se nezranilo, radši se vypne.“

Naštvaný Adam Ondra na třetím boulderu během olympijské kvalifikace v Budapešti

I tak byl ale ze čtvrtého místa v boulderingu nadšený: „Znovu to bylo nad očekávání. Dostal jsem se přes kroky, které bych nečekal, na to jsem pyšný. Mám i radost, že jsem ukázal velkou konzistenci. Sice jsem nezvítězil, ale každé kolo kvalifikace v Šanghaji i v Budapešti mě utvrzuje, že jsem asi víc boulderista a že obtížnost by mohla být lepší,“ zasmál se nahlas brněnský rodák.

Pochroumané části těla konečně po náročném čtyřdenním formátu dopřeje klid. Aby nemusel zbytečně kontrolovat každý krok jako nyní na laně, kde se také připravil ještě o lepší výsledek. Den nebo dva prý na zotavení postačí.

Pak už se vydá trénovat do Innsbrucku, zaleze si na laně během Světového poháru v Chamonix a vyladí obě disciplíny směrem k Paříži.

Český lezec Adam Ondra během olympijské kvalifikace

A tam už všechno bez milosti napálí. Pokusí se potlačit pud sebezáchovy a porve se o medaili, která mu v Tokiu smolně utekla.

„To bude jediný moment, kdy půjdu i do možnosti zranění, které by za to stálo. I když tělo asi nepřesvědčím. Pokud budu mít štěstí v bouldrech, může se stát cokoli a třeba si i body naženu. V posledních dvou letech jsem si při trénincích a některých závodech říkal, že některé kroky si schovávám právě na Paříž. Teď do nich chodím na půl plynu.“

Přesto vynesly trofej, která doma na stěně poputuje do vitrínky střežené jeho manželkou Ivou.