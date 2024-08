ONLINE: Ondra v Paříži zahajuje lezecký dvojboj, zazáří opět v boulderingu?

„Z posledních dnů a z toho, jak se cítím, jsem vážně nadšený,“ hlásí před velkým závodem Ondra, který přijde na řadu v 11.03.

Na druhou stranu dobře ví, jak konkurence vzrostla a že se mu musí sejít několik aspektů. Včetně postavených tras, které obzvlášť v boulderingu hrají zásadní roli a pokaždé mohou sedět trochu jiným závodníkům.

Pokud si Ondru pamatujete jako výborného zejména z disciplíny v lezení na obtížnost, v posledních měsících se situace poněkud mění. Bouldering, který si mohl několikrát vyzkoušet i v rámci olympijské kvalifikace, seděl brněnskému rodákovi dokonce víc než cesty na laně, které čím dál víc směřují do vytrvalosti.

„Bouldery jsou daleko víc o štěstí, ale jsem rád, že jsem v nich konzistentní,“ cítí Ondra a věří, že by si dokonce mohl nahnat bodový náskok.

Nový formát v první části pracuje se čtyřmi bouldery, při nichž se lezci bez jištění pouští nad žíněnkami do výšky zhruba až 4,5 metru. Každý z řešených problémů je ohodnocený maximálně pětadvaceti body za vylezený top na první dobrou.

Maximum v disciplíně při perfektním výkonu tedy činí sto bodů. Na všech trasách figurují i dva záchytné body, tzv. zóny. První za pět bodů, druhá za deset. Za každý další využitý pokus účastník odečítá jednu desetinu bodu.

Už tedy nehrozí žádné násobení umístění v jednotlivých disciplínách jako při nepopulárním formátu v Tokiu.

„Je to asi nejlepší způsob, co se dal vymyslet. Má to negativa, ale asi bych nic lepšího dohromady nedal,“ přiznával i Ondra, jehož formu si pochvaloval také trenér Petr Klofáč.

Český reprezentant se snaží hlídat každý detail, pečuje o sebe. V Brně měl speciálně uzpůsobenou část lezecké stěny jen pro sebe, v olympijské vesnici si dokonce částečně sám vaří.

Otazník ale visí nad jeho ramenem, které si poranil při kvalifikaci v Budapešti a ve specifických krocích agresivního boulderingu by se teoreticky mohlo ozvat.

A pak jsou tu soupeři. Na boulderech exceluje například hvězdný Japonec Sorato Anraku, specialistou je Korejec I To-hjon, do špičky se pak řadí i Anrakův kolega Tomoa Narasaki nebo Francouz Sam Avezou. A počítat se musí i s Britem Tobym Robertsem či Rakušanem Jakobem Schubertem, byť ti jsou ještě silnější v obtížnosti. Ve startovním poli pak figuruje i vyrovnaný olympijský šampion Albert Ginés López ze Španělska.

„Už to není o dvou třech lidech, ale na Světovém poháru může vyhrát klidně osm až deset lidí,“ ví Ondra.

V obtížnosti pak čeká trasa o čtyřiceti krocích, přičemž prvních deset je hodnocených po jednom bodu, dalších deset po dvou, dalších deset po třech a poslední čtvrtina, kterou soutěž graduje, nabízí čtyři body za každý chyt. Celkově tedy také sto. Druhá část semifinále je ale na řadě až ve středu.