Fuksové a spol. Vtípky, rodinný duel i zlato pro sestru. Aneb sourozenci na OH

Bratr Martin hned udičky využil. „No jo, ale to ty nemůžeš nikdy. Máš ADHD!“ rozesmál se.

Nebyl to jejich jediný žertík. Inu klasičtí sourozenci. Špičkování, samé legrácky. „Bez nich by to nebylo ono,“ říkává Petr.

Martinovi je jedenatřicet let, je naprostou světovou hvězdou. Petrovi pětadvacet a po úspěšných mládežnických kategoriích zatím na první velkou seniorskou medaili čeká.

Martin o sobě říká, že je perfekcionista, a když se na tréninku nedaří, umí se pořádně naštvat. Petr je zase prý větší kliďas.

Česká deblkanoe ve složení Martin Fuksa a Petr Fuksa. (6. srpna 2024)

Martin začínal s hokejem, zatímco Petr zprvu střílel góly ve fotbale. Nakonec se ale přece jen projevily rodinné geny a stejně jako dědeček Josef a otec Petr se dali na rychlostní kanoistiku.

A teď jsou na olympijských hrách. Druhých společných. V Tokiu byli před třemi roky desátí. V Paříži by samozřejmě rádi skončili výš.

První krok v úterý zvládli, ve středu Martina čeká úvod na singlu a ve čtvrtek se pustí do bojů o medaile. „Singl rozbalím a pak jdeme na to,“ povídal vytíženější z dvojice.

Nejsou žádnou výjimkou. Sourozenci v letošní Paříži? Spousta případů. Americké badmintonistky Annie a Kerry Xuovy jsou jednovaječná dvojčata. Annie sice prý neustále zdůrazňuje, že je o dvě minuty starší, ale snad pro všechny jsou naprosto k nerozeznání.

Americké badmintonistky Annie a Kerry Xuovy jsou jednovaječná dvojčata.

V mládí se bavily tak, že se prohazovaly a motaly lidem hlavu. Podobně dnes souzní na kurtu. „Pro trenéry je velmi těžké říct: Dávej si pozor na tuhle, je fakt dobrá,“ směje se jejich kouč Harry Tan. „Ale ne, vážně, skutečně to je výhoda.“

V Paříži z ní ovšem v deblu nic nevytěžily. Ve skupině nevyhrály ani jeden zápas.

Jiné rodiny zase málem prožívaly dilema: A komu máme fandit?

Domácí stolní tenisty reprezentovali Alexis a Félix Lebrunovi. Pokud by oba prošli do semifinále, hrozilo, že budou hrát proti sobě.

„Už jsme ale zvyklí, nebylo by to poprvé,“ říkala při pohledu na pavouka matka Domenique, zocelená bratrskými souboji třeba na francouzských mistrovstvích. „Vždycky přejeme tomu, kdo prohrává.“

Sedmnáctiletý francouzský stolní tenista Félix Lebrun .

Tentokrát srdce nakonec dělit nemusela. Félix sice do semifinále skutečně došel, Alexis už ale jeho bitvu s pozdějším čínským vítězem Fan Čen-tungem sledoval po konci v osmifinále jen jako divák.

Sedmnáctiletého bráchu pak o tři roky starší Alexis podporoval i v boji o bronz. A v něm už byl Félix úspěšnější. Francie za stolem slavila po víc než třiceti letech medaili!

K rodinnému duelu ovšem přece jen v Paříži došlo. V peřejích. V rozjížďce kajak krosu. Mezi sestrami Jessikou a Noemie Foxovými.

Jessica na hrách opanovala vodní slalom jak na kánoi, tak na kajaku. Čekali byste, že si pojede pro třetí zlato? Omyl.

Australanka Noemie Foxová slaví zlato z kajak krosu se sestrou Jessicou.

„Noemie předvedla skvělý start,“ uznala po vypadnutí. „Takový já neměla a pak už to jde v této disciplíně těžko.“

Z konce ale zas tak zklamaná nebyla. Noemie totiž společný závod vyhrála. Potom i čtvrtfinále. Triumfovala taky v semifinále. A ve finále jakbysmet! Jessica pak za ní samou radostí skočila do vody. I tohle zlato přece jen poputuje do Austrálie.

Šťastnější jsou ale samozřejmě rodiče, jejichž potomci nesoutěží proti sobě, nýbrž každý má šanci na vlastní medaili. Dva úspěchy vyhlíželi japonští judisté Abeovi. Před třemi lety v Tokiu Uta i Hifumi jako první sourozenci v historii her získali v individuální disciplíně v jeden den dvě zlata.

Japonská judistka Uta Abeová po výhře nad kanadskou soupeřkou.

I na francouzském tatami toužili zopakovat podobný kousek. On sice v kategorii do 66 kilogramů roli favorita potvrdil a vyhrál, Uta v té do 52 kilogramů ovšem nečekaně selhala už ve druhém kole.

Hifumi byl jedním z prvních, kdo ji přišel utěšovat. Řekl, že bude zápasit i za sestru. „Tohle zlato je i pro ni,“ křepčil pak po finále.

Japonský judista Hifumi Abe v souboji s Maďarem Pongraczem.

Jiným sourozencům se to přece jen povedlo. Dva kovy putují do rodinné sbírky Fordů. Emily vybojovala spolu s britskou ženskou veslařskou osmou bronz, Thomas o několik okamžiků později zlato s mužskou.

Fuksové se mají kde inspirovat.