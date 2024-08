Buď to dáš, nebo se zraníš. Juška podřídil Paříži vše. A v kvalifikaci letěl

Překvapil jste trochu sám sebe?

Takhle, věděl jsem, že takový výkon v sobě mám. Ale rozhodně jsem nevěřil, že zrovna právě v tuto chvíli. Cítil jsem se tak na 7,95 nebo rovných osm metrů.

Proto ty obrovské emoce.

Přesně. Všechno to muselo jít ven. Po osmi letech jsem zase na olympiádě. Skočil jsem do finále. Všechno prostě vyšlo.

Přitom letní sezona nebyla dlouho podle vašich představ. Co se dělo?

Bylo to těžké, hlavně v její první polovině. Na Diamantovce v Dauhá jsem ještě skočil 7,94, jenže pak mi to skákat přestalo. Říkal jsem si: Co se jako děje? Proč?

Přišel jste na důvod?

Dělali mi různé vyšetření i testy krve. Nakonec jsme zjistili, že když jsem byl na soustředění na Kanárech, neodvedli jsme úplně všechnu práci, co byla třeba. Nenaběhal jsem kvůli zdravotním problémům potřebné kilometry, z čehož pak pramenily problémy.

Radek Juška v kvalifikaci skoku do dálky.

Takže jste doháněl manko?

Po mistrovství Evropy mě čekaly dva měsíce dřiny a odříkání, to nebudu lhát. Byli jsme dvakrát na soustředění v Harrachově, naběhal jsem spoustu kopců, schodů, rychlosti. Když to tak řeknu: padal jsem na hubu. I jsem se trenéra ptal, že toho je fakt dost. A on: Ano, je, ale když to zvládneš, vylítneš. Ale je i možné, že přijde zranění.

Byla tedy příprava směrem k olympiádě trochu hop, nebo trop?

Tak nějak. Byla fakt na hraně. Taky jsem si při tréninku zanedbal spoustu rodinných povinností, takže po olympiádě mě zase bude stát velké úsilí, abych všechno splatil.

Vypsaný limit jste skočili jen dva. Jaký je sektor? Je jiný než na mistrovství Evropy v Římě, kde jste říkali, že je jako trampolína?

V Římě to byla fakt trampolína. Na takový povrch musíte umět. Pokud ne, tak vás zazdí a můžete se snažit, jak chcete. Tady je dráha jiná. Je extrémně rychlá, ale ani zde není úplně tvrdá a energii vám při odrazu vrací. Proto si myslím, že hodně lidem sedne.

V kvalifikaci to ale tak nevypadalo.

Překvapilo mě to. Tipoval jsem, že postup bude za 8,08. A že první šestka dá 8,15. V Římě byli všichni fakt dobří a na finále bylo snad potřeba nejvíc v dějinách. Právě Řím ale může být důvodem. Spousta lidí se na něj připravovala, od té doby ovšem uplynula hromada času a je těžké formu udržet.

Cítil jste, že máte ještě rezervu?

Myslím si, že nějaká byla. Minimálně v příchodu na prkno na posledním kroku, kdy to nebylo ode mě úplně klasicky doplé do odrazu, ale lehce pod sebe. Ale jestli mám ještě rezervu, budu jen rád.

Takže cíl bude se zlepšit?

Už postup do finále je uspokojující, ale samozřejmě po něm má člověk velké oči. Ve finále už jsem, takže teď se dostat do užšího. Top osm se vždycky počítá.

Radek Juška v kvalifikace skoku do dálky.

Skákat budete až v úterý. Jak naložíte se dnem volna?

Uvidíme. Naposledy jsem podle mě takhle volný den zažil na mistrovství Evropy v Berlíně 2018. Nesedl mi. Jsem typ, že jsem třetí den většinou nejvíc rozbitý. Ale už je to dlouho, změnil jsem se, tak snad to zvládnu.

Jaký bude váš recept?

Teď určitě masáž, protože jsem cítil, že mám trošku tuhá bedra. Předtím mě teda ještě čeká dopingovka, jak jsem se dozvěděl. Další den uvidím, už to asi o běhání úplně nebude. Spíš se budu chtít koncentrovat a vstřebávat co nejvíc energie. Pak mě taky přiletěla překvapit přítelkyně.

Nečekal jste, že dorazí?

Dorazit měla, ale říkala, že až později. Jenže včera večer mi najednou psala, že je tady. Už byla ale noc, tak jsme se viděli jen krátce. V pondělí bude prostoru víc.