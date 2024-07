České skeetaře sundal výpadek IT z nebe. Do Francie se vydali autem

Situaci na pražském Letišti Václava Havla komplikují problémy s počítačovými systémy, které od rána hlásí i řada zemí po celém světě. Let, kterým měli do Francie cestovat Tomeček a Šumová, byl zrušen. Pozdější letecká přeprava by byla kvůli dopravě sportovních zbraní komplikovaná, takže nakonec střelci zvolili přesun pozemní cestou.

„Zaprvé není jisté, že bychom večer odletěli, a zadruhé jsme si spočítali, že autem tam budeme skoro stejně, ne-li ještě dřív, což je pro nás vzhledem k tréninku důležité,“ řekla vedoucí střeleckého týmu Lucie Veverková.

Například olympijský šampion v trapu z Tokia Jiří Lipták také pojede na olympijskou střelnici autem. Závěrečný kemp v Itálii má po cestě a plánoval to i kvůli snadnější přepravě zbraní a nábojů.

Podle odborníků výpadek IT služeb způsobila zřejmě nepovedená aktualizace Windows od firmy CrowdStrike. Aktualizace měla zvýšit bezpečnost, vyvolala však nestabilitu Windows. To mělo kaskádovitý efekt na další globální počítačové systémy.