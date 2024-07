Čeští Terminátoři. Macháč překonal blok z hraní na holku, se Siniakovou zazářili

Los je přitom vůbec nešetřil. Hned na úvod jim přisoudil nejvýše nasazený pár – světovou singlovou čtyřku Alexandera Zvereva a pátou deblistku žebříčku Lauru Siegemundovou.

Čechům však pomohlo, že si mix vyzkoušeli na dvou grandslamech, naposledy před dvěma měsíci rovněž v Paříži. Přestože v obou případech padli, do olympijské mise vstoupili sebevědomě.

Hned od úvodu hýřili aktivitou, až nakonec favorizované Němce jednoznačně předčili a zvítězili 6:4 a 7:5.

„Jsem rád, že jsem Katce pomohl, abychom postoupili. Do konce kariéry už nemůžu říct, že jsem v mixu nevyhrál ani jeden zápas, takže jsem se uklidnil a můžu hrát uvolněně,“ vtipkoval Macháč.

Po vyřazení v prvním kole smíšené čtyřhry na letošním Roland Garros si posteskl, že ho brzdí respekt k protihráčkám, na které si netroufá poslat tvrdý úder. Nicméně v pondělí večer tuto zábranu odboural a Siegemundovou často zasypával bombami na tělo či pod nohy, které v párových disciplínách platí nejvíce.

Čeští tenisté Tomáš Macháč a Kateřina Siniaková hrají smíšenou čtyřhru na olympijském turnaji.

„Prostě jsem chtěl vyhrát, vůbec jsem nad tím nepřemýšlel,“ přiblížil. „Předtím mi hraní na holku dělalo velký problém, měl jsem nějaký blok, že mám hrát opatrně. Ale dneska vůbec.“

Naopak Siniaková musela čelit pumelicím od bezmála dvoumetrového Zvereva, který spoléhá na jeden z nejrychlejších servisů v mužském tenise.

„Za celý zápas jsem vrátila možná tři returny,“ popsala náročnou úlohu.

Nicméně jinak byl hvězdný Němec – mimochodem obhájce singlového zlata z Tokia – na kurtu nejhorším.

Často kazil jednoduché voleje, místy se zmýlil i od základní čáry.

„Servis samozřejmě pomáhá, ale ve čtyřhře nezáleží jen na něm. A mix je úplně něco jiného,“ říkala Siniaková.

„Vím, že když se jim nedařilo, tak moc nekomunikovali. On už šel na podání, zatímco ona ještě seděla na lavičce… To mi přišlo zvláštní, ale asi to takhle mají,“ doplnil Macháč.

Naopak Češi si atmosféru na dvorci Suzanne Lenglenové, druhém největším v areálu, vychutnávali. Zaplněné tribuny, spousta českých vlajek…

„Myslím, že vždycky pomůže, když hrajete před diváky,“ zdůraznil Macháč. „Člověk se vyhecuje víc, než kdybychom hráli bez lidí někde na kurtu číslo 28. Byli tam všichni členové realizačního týmu i další čeští tenisté, což bylo super. Od začátku až do konce jsme se povzbuzovali a bojovali.“

Třiadvacetiletý reprezentant jen pár desítek minut před mixem zvládl s Adamem Pavláskem první kolo mužského deblu, dvojí postup ho potěšil: „Dopoledne jsem nehrál nejlíp, ale odpoledne jsem se cítil skvěle.“

A ve smíšené čtyřhře se Siniakovou figurují už mezi nejlepšími osmi páry.

Čeští tenisté Tomáš Macháč a Kateřina Siniaková během smíšené čtyřhry, po míčku se natahuje Alexander Zverev z Německa.

„Když jste třeba v semifinále nebo finále na normálním turnaji a hrajete o hodně peněz i bodů, tak přichází tlak. Tady bojujeme o medaili, takže ho taky cítíme,“ srovnává Macháč. „Ale náš cíl bude, abychom hráli jako dneska. A pak to bude dobré.“

Výhra v mixu ho nabudila i do singlového pokračování olympiády: v úterním druhém kole se na stadionu Philippea Chatriera střetne opět se Zverevem.

„Jsem rád, že jsem proti němu nastoupil. Předtím jsem se s ním nepotkal, takže jsem si mohl osahat, jak hraje a podává,“ cenil si Macháč. „On je favorit, ale já proti nejlepším dokážu předvést skvělé výkony. Takže myslím, že šanci mám.“

Ani Siniaková nebude v úterý odpočívat, čeká ji debl s Barborou Krejčíkovou, s níž obhajují zlato z Tokia.

Jak tedy parťáci ze smíšené čtyřhry, kteří se v Paříži dostali do všech třech soutěží, náročný program zvládají?

„Já jsem Terminátor, takže úplně v pohodě,“ smál se Macháč.

„To je moje přezdívka,“ upozornila ho Siniaková, že toto označení si vysloužila od ostatních českých tenistek, protože na Billie Jean King Cup už dvakrát po sobě dorazila rovnou z Turnaje mistryň.

„To je fakt, před Katkou vůbec nemůžu říct, že jsem unavený,“ doplnil její spoluhráč.

Takže nehrozí, že by snad doplatili na vyčerpání.