Bláznivé. Jak Evenepoel vzkázal: Přestaňte mi říkat, že toho není dost

Vítězem Vuelty už byl.

Světovým šampionem také.

A teď je i olympijským triumfátorem.

Co zbývá? Ach ano, jistý tři týdny trvající závod napříč Francií, kde letos také zazářil, jenže vyskytli se tam dva chlápci jménem Pogačar a Vingegaard, kteří byli k jeho smůle ještě lepší.

Ačkoliv, ruku na srdce, kdo by právě teď myslel na Tour, když vám na krk věší zlatou olympijskou medaili, objímá vás manželka, s gratulací přichází belgický král, zá zády máte Eiffelovku a i ten déšť, který na všechny po celý den padal, vám najednou připadá jako osvěžující sprcha.

Cyklistickou časovku opanoval Belgičan Remco Evenepoel, který v očekávaném souboji porazil Itala Filippa Gannu.

„Je to bláznivé,“ říká Remco Evenepoel. „Tolik emoci mi teď prochází tělem a myslí. Prožívám jednu z nejkrásnějších chvil v mém životě.“

Že se v posledních dnech Tour už necítil nejlépe? Že i po příjezdu do Paříže zapochyboval o své formě?

Ale vy se mu divíte?

„Na Tour jsem se fakt dost nadřel. Připadal jsem si hodně unavený,“ uznává. „Naštěstí od pátku jsem se začal cítit docela dobře. A v sobotu ráno jsem se probudil docela svěží.“

Na startu u Invalidovny si řekl: „Pořád ti v té nádrži něco zbylo. Tak se do toho pusť. Dnes se může přihodit něco nádherného.“

A také se přihodilo.

Vyhrál stylem start - cíl. Nejrychlejší na každém mezičasu. S patnáctisekundovou převahou v cíli. I radostně vymrštěnou pěstí.

Ani exmistr světa Filippe Ganna, ani skokan na vzestupu Josh Tarling s tím nic neudělali, přestože se oba na tento den chystali mnohem déle než on.

„Tohle není medaile, kterou jsem chtěl,“ smutnil Ganna nad vlastním stříbrem. „Ale musím uznat, že mě porazil jen opravdový šampion.“

Tarling, kterého na trati zdržel defekt, dokonce nezískal ani medaili.

Tu totiž uzmul Wout van Aert a všem škarohlídům, kteří nebyli v posledních týdnech jeho formou právě nadšeni, tím dal najevo: Hej, já jsem tady, vážení.

Uplynulo už více než 70 let od chvíle, kdy spolu naposledy stáli na hrách na olympijských stupních vítězů dva belgičtí silniční cyklisté. „Teď se o tu radost můžeme s Woutem podělit společně,“ podotkl Evenepoel.

Také van Aert totiž zahnal vlastní pochyby, v jeho případě poněkud dlouhodobější.

„Poslední dobou jsem měl pocit, že mám potíže soutěžit s časovkářskými specialisty,“ doznal starší z Belgičanů. „Dělá mi velikou radost, že jsem zase mezi nimi. Zároveň si začínám uvědomovat, jak mimořádnou záležitostí jsou olympijské hry. Řekl bych, že u některých cyklistů stále nedoceněnou.“

Také Evenepoel si to najednou uvědomoval: „Jen jednou za čtyři roky mohu vyhrát tenhle závod. Teď mám odškrtnuto.“

Ba co víc, má odškrtnuto v historickém rekordu. Průměrnou rychlostí 53,702 km/h překonal o 1,5 km/h výkon Bradleyho Wigginse z olympijského Londýna v roce 2012.

Tři nejlepší závodníci cyklistické časovky, zleva Ital Filippo Ganna a Belgičané Remco Evenepoel a Wout van Aert.

„A to jsem v zatáčkách raději neriskoval na sto procent,“ přiznává. „Nejel jsem je pomalu, ale ani superrychle. Zato na rovinkách jsem tlačil na pilu.“

Pronese to tak, jako by šlo o nejobyčejnější věc na světě.

Přitom je neobyčejné, co všechno do svých 24 let dokázal. Speciálně v zemi, kde jej už dávno označovali za „budoucího Merckxe“ a kde se ocital pod takovým tlakem, jaký si snad žádný jiný cyklista nedovede představit.

„Někdy mám pocit, že mi zvenčí předhazují: Pořád toho není dost. Ale já vím, čeho jsem dosáhl. A stejně tak vím, že stavbu svých cyklistických dovedností stále teprve buduju.“

Ta poslední věta se soupeřům nejspíš nebude poslouchat dobře.