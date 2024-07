Ve stopách Zátopka. Hassanová poběží v Paříži tři závody na dráze a maraton

Nizozemská běžkyně Sifan Hassanová se na olympiádě v Paříži pokusí nejen napodobit, ale dokonce překonat Emila Zátopka a jeho zlatý hattrick z her v Helsinkách v roce 1952. Jednatřicetiletá rodačka z Etiopie se přihlásila do závodů na 1500, 5000 a 10 000 metrů a do maratonu.