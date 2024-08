6. DEN OH: Přívratský ve finále, po medaili z Paříže touží i Prskavec

Jiří Prskavec po bronzu z Ria 2016 a zlatu z Tokia před třemi lety touží po další medaili. Pokud by uspěl, mezi muži by se na kajaku stal vůbec prvním, komu by se obhajoba podařila.

První krok už má jedenatřicetiletý kajakář za sebou, i s vypuštěným závěrem bezpečně zvládl kvalifikaci. Jen devatenáctiletý domácí objev Titouan Castryck byl lepší.

„Potvrdil jsem si, že forma je načasovaná skvěle, s výkonem jsem moc spokojený,“ hodnotil první vystoupení Prskavec. Semifinále ho čeká od 15:30, případné finále od 17:30.

Už dopoledne bude o první českou medaili střílet Jiří Přívratský. Kvalifikaci třípolohové malorážky sice zvládl jen těsně a do osmičlenného finále postoupil z poslední možné pozice jen díky pomocným kritériím, dnes se ale začíná od nuly.

Přívratský bude doufat, že se mu podaří podobný kousek jako při lednovém Světovém poháru v Káhiře, kde byl v kvalifikaci sedmý, ale finále vyhrál.

„Mám velkou radost, že se mi podařilo postoupit, beru to do jisté míry jako úspěch, ale pořád mám za sebou teprve první půlku,“ uvědomoval si český střelec.

Ve stejné disciplíně bude pálit i Veronika Blažíčková. Tu dnes čeká kvalifikace.

První zástupci atletiky v akci

Vůbec poprvé se do akce v Paříži pustí atleti. Do rozpálených ulic Paříže vyjde chodkyně Eliška Martínková, kterou čeká závod na 20 kilometrů.

Na poslední vrcholné akci, červnovém mistrovství Evropy v Římě, byla jedenáctá. „Každou dvackou si víc zvykám na distanci i startovní pole. Holky daleko víc znám. Pořád je mi 22, jsem mezi nejmladšími,“ líčila. Nyní ji čeká ještě těžší test.

Chodkyně Eliška Martínková v závodě na 20 kilometrů při evropském šampionátu v Římě

Olympioniky v Paříži trápí vysoké teploty, windsurfařky k němu navíc svádějí i boj s tolik potřebným větrem. Při soutěžích jim nefouká a středeční plánovanou premiéru maratonu pořadatelé po zhruba hodině zrušili a místo ní zařadili kratší jízdy, které nakonec závodnice stihly odjet pouze čtyři.

V příznivější podmínky doufá i Kateřina Švíková, která zatím figuruje na sedmém místě a pokusí se udržet v první desítce, což by jí vyneslo postup do pátečního čtvrtfinále.

Macháč a Pavlásek o finále

Ve středu se postarali překvapení. Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem porazili nasazené dvojky Krawietze a Pütze z Německa po obratu 3:6, 6:1, 10:5. Dnes je čeká duel o finále, utkají se s nasazenými čtyřkami a přemožiteli slavné španělské dvojice Nadal, Alcaraz Američany Krajickem a Ramem.

Karolína Muchová a Linda Nosková v zápasu čtyřhry. (31. července 2024)

O semifinále budou hrát Karolína Muchová a Linda Nosková, které čeká tchajwanský pár Sie Šu-wej, Tsao Čch’-a-i. I ty ve středu slavily výrazný úspěch, vždyť přehrály první nasazené Američanky Gauffovou a Pegulaovou 2:6, 6:4 a 10:5.

„Papírově to asi překvapení je, ale my se před zápasem bavily, že máme šanci,“ vyprávěly.

Ve stejné fázi se představí i Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou. Krejčíková si sice ve středu prožila zklamání z vyřazení v singlu, šanci na medaili ale pořád má. Právě se svou dlouholetou parťačkou, s níž nedávno obnovila spolupráci.

Několikanásobné grandslamové šampionky se o postup do semifinále utkají s Ruskami hrajícími v neutrálních barvách Šnajderovou a Andrejevovou.

Siniaková se ještě spolu s Macháčem představí v semifinále mixu proti Kanaďanům Auger-Aliassime, Dabrowská.

Veslařky Lenka Lukšová a Anna Šantrůčková pojedou na dvojskifu finále B o sedmé místo. Předchozí semifinále sice dobře začaly a chvíli držely postupové pozice, nakonec ale pásku proťaly jako čtvrté a tedy první pod čarou.