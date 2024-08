Drsná škola jej formovala. Otáčení zápasů má Jurka natrénováno od žáků

„V začátcích ho trénoval hlavně děda a už tam bylo vidět, že dotáhne daleko. Tomáš jej začal trénovat trošičku později, až jak byl vyspělejší. Ze začátku měli jiný pohled na taktiku,“ vybavuje si bývalá Jurkova sparing partnerka z TJ Dukla Olomouc Markéta Sehnalová.

Je nasnadě konstatovat, že na planši v Olomouci položil Jurka základy už teď úspěšné šermířské kariéry. Jako kapitán dovedl tým českých kordistů po 32 letech na olympiádu, mezi osm nejlepších zemí světa. Pak získal i nečekaný bronz.

Sám Jakub se nikdy netajil tím, že jeho táta byl trenér pedant. „Všechny zápasy hodně prožíval, rozhodně nebyl flegmatik,“ směje se Sehnalová. „Několikrát měli na planši ostrou výměnu názorů, ale pak k sobě našli cestu i pochopení. Dnes je vidět, že jim to funguje, a že se chápou. Tomáš ví, co je v Kubových možnostech a co má ve svém šermířském repertoáru,“ míní Sehnalová.

Jurka v boji o bronz předvedl famózní obrat. V posledním zápase prohrával v jednu chvíli už o pět bodů, jenže pak dal Francouzi Borelovi, čtyřnásobnému mistrovi světa, sedm zásahů za minutu a svůj mač i celý souboj otočil.

Český kordista Jakub Jurka se natahuje po Kokimu Kanovi.

„Je vidět, že takové těžké zápasy umí zvládnout a ustát je. Otáčení zápasů a jejich zavírání měl natrénováno už od žáků. Na mistrovství republiky zavíral zápasy pravidelně, vždycky to bylo vyhrocené, mělo to grády a Kuba uměl udělat show. Vždycky na to měl talent,“ podotýká Sehnalová.

Jurka se před zaplněným Grand Palais dostal do stavu, že ani nevnímal průběžné skóre: „Trenéři mi dali relativně volnou ruku, bez nějakých detailnějších pokynů, jen prvoplánově chtěli: Budeš dávat zásahy a nenecháš si je dát,“ prozradil po pátečním zápase.

„Díval jsem se ze začátku zápasu na Borela a viděl, že něco s ním není v pořádku. Ale asi jsem za to mohl já. Tím, že jsem se z toho nepodělal. On nejspíš čekal, že vlítnu na planši, budu bezmyšlenkovitě na něj chodit a on mi do toho bude jen kuchat a víc a víc přidávat k jejich náskoku,“ dodal olomoucký šermíř.

Podle Sehnalové rozhodly Jurkovy hlavní přednosti. „Má fakt silný kryt. A taky výbornou technikou. Dokáže převzít zápas, navíc je silný a veliký, takže je obtížné na něj dostat,“ vysvětluje Jurkova bývalá kolegyně.

Kritika ho hnala vpřed

„Šermování mu vždycky šlo, byl dobrý, už když začínal. A hlavně je fakt vidět, že je ze šermířské rodiny. Má to v genech a umí to prodat,“ má jasno Sehnalová. Jurka svůj velký talent prokázal už v sedmnácti letech, kdy jako juniorský mistr Evropy vyhrál i evropský šampionát do 23 let. O rok později se pak stal juniorskou světovou jedničkou.

Na kongresu Mezinárodní šermířské federace v Paříži si pak převzal trofej pro celkového vítěze hodnocení světového poháru juniorů.

Čeští šermíři na dětské olympiádě v Itálii, Jakub Jurka druhý zleva. Kordista Jakub Jurka (vpravo) ještě za působení v mládežnických kategoriích.

„Tam se to začalo lámat. V kadetech mu člověk ještě jakž takž stačil, ale start do seniorů měl neskutečně našláplý. Byly za tím léta dřiny a odříkání. Po trénincích si ještě přidával a makal přesčasy,“ prozrazuje Sehnalová.

Letos se Jurka do francouzského hlavního města vrátil pro největší životní úspěch.

„Už odmala spolu s tátou poctivě rozebírali všechny zápasy. Všechny chyby, věci co udělal dobře. Měl tu školu drsnou, ale bylo vidět, že ho to hodně posouvá. Kritika, ať už byla drsnější nebo lehčí, ho hnala vpřed,“ líčí Sehnalová. „S tátou rozebírali každičký detail, každý zápas. Zpětně si vše vyhodnocovali. To byl ten klíčový přístup k sebereflexi, kterou Kuba teďka má a uplatňuje,“ uzavírá bývalá reprezentační šermířka.