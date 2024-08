Je to fiasko. Francouzi vstřebávají, že je o bronz připravili podceňovaní Češi

„Nejlepší tým na světě se úplně zlomil pod náporem Čechů, kteří neměli jediného šermíře z top třicítky, a dokonce měli tu drzost nasadit Michala Čupra, který je ve světovém žebříčku až za 150. místem,“ shrnuje pocity Francouzů z pátečního večera deník 20 minutes.

Totální zklamání Francouzů je pochopitelné. Vždyť dali dohromady to nejlepší, co jejich kordistická základna nabízí.

Yannick Borel: zlatý z týmové soutěže v Riu, stříbrný mezi jednotlivci před pár dny, několikanásobný mistr Evropy i světa.

Romain Cannone: šampion z Tokia a mistr světa z roku 2022.

Luidgi Midelton: čerstvý mistr Evropy.

A Paul Allegre, který byl u zlata z týmové soutěže na evropském šampionátu.

Tenhle tým zkrátka měl podle všech papírových předpokladů turnaji dominovat.

„Se všemi našimi soupeři už jsme zápasili a porazili je,“ připomínal kouč Gauthier Grumier.

Jenže pak přišel olympijský turnaj a během pár hodin byly měsíce dominance pryč.

Nejdřív hladce přešli přes Egypťany, kterým nedovolili ani v jednom z devíti kol vedení. To bylo v pátek naposled, kdy naplněné Grand Palais ovládlo vítězné vzrušení. Pak přišla devastující prohra s Maďary 30:45.

Domácí prostředí, bezmezná podpora fanoušků a papírové předpoklady se někdy zkrátka můžou otočit proti vám.

A tak Francouzům nezbývalo než se zkoncentrovat na souboj o bronz proti české sestavě. „Čechy jsme na Evropě porazili s přehledem,“ říkal sebevědomě Grumier.

Jakub Jurka bojuje proti Luidgimu Mideltonovi.

Ano, v červnové Basileji podlehli Češi francouzskému výběru 33:45 a Francouzi si mohli věřit. Ale tohle byl úplně závod.

Bezhlavý výpad Borela, který v posledních sekundách zoufale nabíhal na dominujícího Jakuba Jurku, jen symbolizoval pocit, který se mezi Francouzi šířil.

Začínali turnaj s vidinou jasného zlata, a nakonec nezvládli ani zápas o bronz. Navíc už na druhé olympiádě v řadě. V Tokiu vypadli ve čtvrtfinále a vybojovali aspoň páté místo.

„Prostě jsme prohráli, je to sport. Ale když se to stane doma, se sedmi tisíci fanoušky za zády, je to na nic,“ přiznal frustraci Grumier. „Cítím hrozný vztek.“

Borel prohru s Jurkou vydýchával dlouho na planši, a ještě mezi novináři ho smutek neopustil. „Měl jsem v hlavě úplné prázdno. A to nás stálo zápas. Už jsem týmu pomohl získat spoustu medailí. Vědět, že jsem ji teď prohrál, je strašná bolest.“

„Není to chyba jedince, jsme tým,“ oponoval Allegre.

„Teď se musíme zastavit a truchlit nad prohrou. Pak budeme vše analyzovat,“ řekl Grumier.

Francouzský tisk nicméně nic analyzovat nemusí. Ten má jasno.

„Fiasko,“ píše Ouest France. „Krutá deziluze,“ zakončil online reportáž web Rugby Rama. „Prázdnota po roce soužení,“ hodnotí turnaj Radio France International.

L’Equipe turnaji věnoval titěrnou zmínku hluboko v sobotním vydání. A slavný deník Le Figaro? Ten pokrývá olympijské hry na osmi stranách, čtvrtému místu kordistů ale neobětoval ani sloupek.