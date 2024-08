A teď na Francouze, o bronz! Představím si, že ti lidé fandí nám, říkal Beran

Po senzační výhře nad mistry světa z Itálie každopádně sehráli Češi skvělou partii i s obhájci olympijského zlata Japonci, na jejímž konci však jásal soupeř.

Jiří Beran, přihlížející po vlastních soubojích rozhodující bitvě, si na židli u planše chvílemi jen nervózně zakrýval oči.

„Když jsem na planši, ani moc nervózní ještě nejsem, protože tam s výsledkem mohu sám něco udělat a musím se soustředit,“ vysvětloval. „Ale jakmile slezu a šermujou moji kamarádi, tak mám tep dvakrát vyšší, než když šermuju.“

Hecovali se navzájem, dodávali si sílu.

Tentokrát to na vítězství nestačilo.

„Možná jsem se měl zachovat jinak a víc se zatáhnout, když jsme o bod vedli, ale po bitvě je každý generálem,“ říkal Jakub Jurka o všeřešícím devátém souboji semifinále proti Jamadovi. „On byl pak rozjetej a zásahy mi neustále dával na levý bok, do nohy a na stehno. A já byl naopak tak moc ponořený v mé předchozí taktice, že jsem si nebyl jistý, jestli by mi nějaká změna nenarušila flow zápasu. Tak jsem se snažil dělat to nejlepší, co jsem mohl.“

Jurka v tomto zápase stahoval ztrátu 23:27, kterou Češi nabrali po předchozím souboji Martina Rubeše s individuálním olympijským vítězem v kordu Koki Kanem.

„Ten osmý zápas beru na sebe, neměl jsem ho s Kanem prohrát 1:5,“ říkal Rubeš. „Jenže on vážně není žádný nazdárek, před pěti dny tu vyhrál individuál docela dominantně. A já tam vážně nechal všechno. Kuba nás potom ve svém zápase skvěle vrátil zpátky, ale bohužel to nestačilo.“

Přesto byli na sebe Češi hrdí. „Všichni Japonci jsou fantastičtí kluci a my proti nim bojovali bravurně,“ říkal Rubeš.

Od půl osmé večer je čeká vypjatý souboj o bronz, v němž se utkají s domácími Francouzi.

„Kdyby tam byli Maďaři, bylo by to pro nás bylo lepší,“ soudil Rubeš. „Francouzští kluci to sem jeli vyhrát. Jsou výkonnostně odstřelení někde jinde a kluci maďarský museli předvést nevím co, že je dokázali v semifinále porazit a docela výrazně. Ještě se jich zeptám, jak to dokázali.“

Bouřlivé prostředí v historické výstavní budově Grand Palais stane se kulisou jejich bitvy o medaili.

„Už jen to prostředí bude obrovskou motivací,“ tvrdil Jurka. „Sice nás diváci budou trochu vybučovat, ale to není nic, na co bychom nebyli připraveni. Všude na světě je normální pomáhat domácím.“

Rubeš pln odhodlání (i natěšení) vykládal: „Kdyby mi někdo řekl před půl rokem, že budu v Grand Palais bojovat proti domácím o bronzovou medaili na olympiádě, vůbec bych nevěřil. Budeme se rvát. Porazili jsme mistry světa, teď jsme těsně prohráli s olympijskými vítězi, takže můžeme dokázat cokoliv.“

Nejzkušenější Beran se v roli mentora mladších kolegů usmíval: „Já na takové zápasy mám už léta vlastní trik - musíte si představit, že všichni ti lidé fandí vám. Mám tu bouřlivou atmosféru rád. Když jsem tu v individuálu šermoval s Francouzem, sice jsem prohrál, ale atmosféra mě nesvazovala. Diváci sice pořádně řvou a fandí svým, ale zásahy nedávají diváci, my dáváme zásahy. Bude to zážitek, který můžeme proměnit.“

V co? To sice nedořekl, ale odpověď je jasná: v bronzovou medaili, která by byla snad ještě senzačnější než nečekaný úspěch Alexandra Choupenitche na hrách v Tokiu.