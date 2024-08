Kubo, to byl výkon století. Jak šermíři říkali: Štípněte nás, jestli nespíme

Vilém Goppold z Lobsdorfu a družstvo šavlistů vybojovali bronz na hrách v Londýně 1908.

Potom 113 let nic. Žádná medaile. Prázdno. Až přišel Alexander Choupenitch a jeho nečekaný bronz ve fleretu v Tokiu 2021.

A o pouhé tři roky později nyní další, snad ještě senzačnější bronz družstva kordistů! Jakub Jurka, Martin Rubeš, Jiří Beran a v klíčový moment nasazený náhradník Michal Čupr zaskočili bojovným srdcem favority.

Ve čtvrtfinále porazili po strhujícím obratu v podání Jurky světové šampiony z Itálie 43:38.

V semifinále ještě 54 sekund před koncem posledního duelu vedli o bod nad obhájci olympijského zlata Japonci, než jim podlehli 37:45.

A potom... nastal čas postavit se hvězdné domácí sestavě. V bitvě o bronz. Na „hřišti“ svých protivníků. Před burácejícím davem, který jim nebude přát. A v úchvatných kulisách.

Grand Palais. Monument z kamene, skla a kovu stvořený pro Světovou výstavu 1900, v časech, kdy i novodobé olympijské hry byly teprve čtyři roky mladé. Symbolické místo nadčasové elegance se svojí čerstvě zrestaurovanou skleněnou střechou, které po letech oprav opět otevřelo své brány.

Pro olympijské boje. I pro čtyři české mušketýry.

Jiří Beran se zdraví s Jakubem Jurkou.

Chtěli nás převálcovat, ale...

V roli mentora mladších kolegů Jiří Beran před bitvou o bronz radil: „Musíte si představit, že všichni ti lidé na tribunách nefandí Francouzům, ale že fandí vám. Načerpat z nich sílu a jít si pro medaili.“

Po semifinále proti Japoncům měli hodinu a půl času. Sedli si, povídali, byla legrace. „Probírali jsme, co všechno jsme spolu prožili, co jsme jako tým dokázali. Byli jsme úplně vyklidnění,“ popisoval Martin Rubeš.

Pak si slíbili: Klapne to.

Ve svolavatelně pohlédli do tváří nabuzených Francouzů. V místnosti, kde se rozšermovávali, Francouzi tvrdě makali, Češi spíše odpočívali.

„Chtějí tu medaili moc. A někdy platí, že moc je příliš,“ prohodil Rubeš.

Pak vyšli před oči publika na balkon Grand Palais, odkud se scházelo k planši, a Jurka řekl: „Ať už to dopadne jakkoliv, tohle je největší zážitek v našich sportovních životech, protože už nemůže být nic většího než zažít boj o medaili na olympiádě proti domácím a před jejich publikem. A je jedno, jestli jde o zlato nebo o bronz.“

Pro 42letého Berana šlo zároveň o poslední zápas kariéry. Tak si to naplánoval. Paříž, pět kruhů a dost. „Možná právě proto si proti Francouzům připadám nejčerstvější,“ pousmál se.

Tak dobře. En garde. Do střehu.

Atmosféra na bronzovém zápase kordistů v Paříži.

Začátek měli skvělý. Rubeš vlétl na Yannicka Borela, čtyřnásobného mistra Evropy a stříbrného z kordu jednotlivců na pařížské olympiádě, a porazil jej 5:2, Češi šli do vedení.

„Nevím proč, ale já si na něj prostě věřil,“ konstatoval.

Beran zatím pozoroval protivníky: Francouzi sedí u planše a ani nedutají. Češi ve svém koutku naopak poskakovali a sázeli vtípky. Snad i proto, aby psychicky nahlodali soupeře, aby mu dali najevo: My máme legraci, i když jde o medaili.

„Možná i to byl jeden z dílků, který je rozhodil, protože atmosféra byla doslova ďábelská,“ usoudil Beran. Francouzští fanoušci mocně oslavovali každý zdařilý zásah svých borců, vykřikovali, skandovali křestní jména.

Jakub Jurka bojuje proti Paulovi Allegrovi z Francie.

Já si to užívám, pomyslel si Beran.

Po jeho vítězství nad Luidgim Mideltonem ve třetím z devíti zápasů ještě české družstvo vedlo 14:12.

Pak se převaha přesunula na stranu domácích, po pěti duelech Češi prohrávali 20:24, po Jurkově souboji s Mideltonem 25:28, po Beranově Paulem Alegrem 27:29.

Přesto cítili, Francouzi nejsou v pohodě. „Oni vedli o pět zásahů a trenér je i tak pořád hnal dopředu a chtěl aby nás převálcovali. Chtěli nás zlomit. To se jim stalo osudným, dávali nám tím stylem spoustu možností kontrovat,“ řekl s odstupem času Beran.

Rubeše už předtím pobolívala záda, navíc k osmému zápasu měl nastoupit proti Mideltonovi, s nímž nemá vůbec dobrou bilanci a jehož styl mu nesedí. „Takže trenéři vymysleli taktickou změnu.“

Náhradník Michal Čupr předtím ani jednou do bojů nezasáhl. Neabsolvoval v Paříži ani individuální soutěž. Jen se chodil do haly dívat, aby nasál atmosféru.

„Celý rok s námi jezdil a trpěl, někdy jsme ho do turnaje ani nepustili,“ připomněl Rubeš.

Ovšem teď to bylo jiné.

Už před začátkem celého zápasu s Francií ho upozornili: „Mohla by přijít tvoje chvíle.“

Po šestém souboji pak uslyšel: „Jdi se radši rozcvičit, asi tam půjdeš.“

Rozeskákal se, protáhl a nachystal se místo Rubeše na souboj číslo osm. Jistě, byl nervózní. Slíbil si však: Vlítneš tam, nebudeš se bát soupeře a předáš Kubovi Jurkovi zápas v co nejlepším stavu.

Jak si slíbil, tak učinil. S Mideltonem, který už vyhrál i turnaj Světového poháru, držel odhodlaně krok, v jejich minisouboji mu podlehl jen 4:6.

Bez medaile se nevrátíme

Zbývala poslední dvojice: Jurka proti velezkušenému 35letému Borelovi, nositeli francouzského Řádu čestné legie, náruživému hráči videoher i rybáři, muži s přezdívkou Le boss nebo Le Lion, rodákovi z karibského ostrova Guadeloupe.

Češi prohrávali 31:35. Dá se tohle ještě zvrátit?

Samozřejmě, že dá, ujišťoval i sám sebe Jurka. Michal nás udržel v dosahu, odvedl skvělou práci. A ty máš teď za sebou celý tým, všichni na tebe spoléhají. Bez medaile se domů vracet nechceme.

Pak se do toho pustil. A Borel se nestačil divit.

Jurka na něj v úvodu zápasu pohlédl a pomyslel si: Něco s ním není v pořádku. Snad jej zaskočilo, že jsem se z toho nepodělal. Čekal možná, že tam vlítnu a budu bezmyšlenkovitě na něj chodit a on mi do toho bude jen kuchat a víc a víc přidávat k jejich náskoku. Tak v tom ses přepočítal, chlape.

Jurka se ocitl ve svém soukromém tunelu, v zóně, v transu. Vnímal jen planš, signální světlo u rozhodčí a kdesi vzadu kluky z týmu. Ignoroval okolní řev diváků. Jak že to ostatním oznámil? Vezmu to na sebe. A jak že si to sám sobě slíbil: Musím teď vyhrát pro kluky, nikdo jiný už ten zápas pro ně vyhrát nemůže.

Byl jako uragán s kordem. Devětapadesát sekund před koncem vedl. Zatím o bod. Pak o dva. O tři. Česká lavička se ocitla v extázi.

Ne nadarmo mu říkají Zavírák, protože nikdo není lepším mužem v týmu na zavírání zápasů, pokud možno vítězné, než tenhle chlap s nervy ze železa.

Pozor však, ještě není konec. Necelých šest sekund před vypršením času už to bylo zase jen o bod. Celé tribuny vstaly a ovacemi vestoje hnali Borela, ale k bronzu ho nedohnali. Jurka se vrátil do své zóny, z níž na chvilku vypadl - a dokonal velkolepé dílo.

Češi porazili Francii 43:41.

Otevřel pusu, hlasitě si zařval, zaťal pěst. Zbytek týmu vytvořil oslavné skákající kolečko. Jiří Beran starší, otec nejstaršího člena týmu, do televizního mikrofonu ČT Sport na adresu syna říkal: „To bylo rozloučení, to nemá chybu.

Čeští šermíři se radují z výhry nad Francií.

Francouzi naopak polykali zklamání.

Češi stále slavili, když jejich soupeři dorazili do mediální mixzóny. Borel se strnulým výrazem v obličeji hovořil pro francouzskou televizi, zdrcený Romain Cannone, který byl po nepřesvědčivém semifinálovém výkonu proti Maďarsku v sestavě nahrazen Allegrem, usedl na hrazení a objal podobně zklamaného Allegreho.

Jejich přemožitelé si naopak sborově zakřičeli: „Máme to!“

Rubeš pořád nevěřícně kroutil hlavou, přišel mezi nás a mluvil a mluvil, plný emocí: „Je to sen, štípněte mě někdo, jestli nespíme. To je neuvěřitelné. Francie je mekka našeho sportu, Grand Palais je úplné srdce a my tu porazili domácí Francouze v souboji o olympijský bronz. To je nepopsatelný, absolutně. To je vysněný sen, fakt skvělý. Kuba je nejlepší zavírák na světě, Michal naskočil do zápasu, vlítnul tam a zašermoval parádně. A Jirka je žijící legenda, poslední zápas v životě a on si ho tady před tisíci Francouzi vyhraje. Chci jim všem strašně moc poděkovat za tenhle zážitek.“

Jurka byl hrdinou dne, zas a znovu popisoval svůj velký zvrat, zatímco Beran vykládal: „V mých očích předvedl Kuba výkon století. Yannick Borel je extratřída, ale viděli jste, co ním provedl. A já? Já jsem akorát starej, jinak v pohodě.“

Pohlédl na Francouze. Vlastně mu jich bylo i trochu líto. „Asi se jim to hodně špatně kouše. Mají doma olympiádu a přišli o medaili. Ale někdy toho musí člověk i dost prohrát, aby se naučil vyhrávat.“

Oni tuhle bitvu vyhráli. Medaile na ně čekaly, jen ještě museli mít chvilku strpění, než Maďaři v dramatickém finále porazí o bod Japonce.

Berana si mezitím dobírali, že by klidně ještě mohl v kariéře pokračovat. Chvíli předstíral, že to zvažuje, než ujistil: „Ne ne, nic takového. Chtěl jsem se loučit pod pěti kruhy. A dnešní loučení s touhle partou je doopravdy z říše snů. Budu na to do smrti vzpomínat. Když uslyším Paříž nebo pokud se sem někdy dostanu, budu jenom jásat.“

Na Staromáku, tam medaili oslavíme

Před olympiádou absolvovali v rámci propagace svého sportu královskou jízdu mušketýrů Prahou. „Možná ji teď zopakujeme. Na Staromáku, tam je to prý na oslavy dobrý,“ nadhodil Rubeš.

A’propos, kdo z nich by vlastně mohl být kterým mušketýrem?

„No já asi d’Artagnan věkem nebudu,“ zasmál se Beran. „Spíš Athos, ten nejstarší. Vizáží by d´Artagnan byl Ruby. A Kuba? Těžko říct. Vlastně je to jedno. Bylo to jeden za všechny, všichni za jednoho.“

Pak nastal čas. Kráčeli si pro své medaile. Po ceremoniálu s nimi dorazili i na tiskovou konferenci.

Čeští šermíři pózují s bronzovými medailemi.

„Jsou strašně těžké,“ říkal Rubeš.

„Je to splněný sen. Vyvrcholení naši práce a tří let, co jsme spolu jezdili,“ povídal Jurka.

Beran vyprávěl, jak mu na stupních vítězů proběhla hlavou dlouhá léta s touhle partičkou.

V tu chvíli kdosi z české výpravy zvěstoval: „Tenisti vyhráli, mají zlato.“

„No sláva, zlato, bezva.“ zareagovali čeští kordisté a zasmáli se: „Tak to už nejsme zajímaví.“

Což samozřejmě nebyla pravda.