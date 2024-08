Hrdina bronzové bitvy Jurka: Byl jsem v transu. Já ani nepočítal skóre

Jste hrdinou bitvy o třetí místo, v posledním devátém duelu proti Francouzům jste její výsledek otočil. Jaký je to pocit?

Já nemám slov. Ve chvíli, kdy Michal Čupr skončil osmý zápas, do kterého naskočil namísto Martina Rubeše, který měl předtím něco se zády...

...počkejte, Martin nám to před chvílí říkal jinak. Mělo jít o taktické střídání, protože se svým soupeřem Mideltonem neměl v minulosti vůbec dobrou bilanci.

No jo, jasně. Martin měl trochu něco ze zády a zároveň ta změna byla i naší dobrou taktikou na soupeře, protože Francouzi najednou nevěděli, co se děje. A i když potom Michal dostal od Mideltona o pár zásahů navíc (přesněji o dva), zvládl svoji roli skvěle a pořád nás udržel na dostřel.

Přesto, před vašim posledním duelem se čtyřnásobným mistrem Evropy Borelem tým prohrával 31:35. I v takové situaci jste si věřil?

Díval jsem se ze začátku zápasu na Borela a viděl, že něco s ním není v pořádku. Ale asi jsem za to mohl já. Tím, že jsem se z toho nepodělal. On nejspíš čekal, že vlítnu na planš, budu bezmyšlenkovitě na něj chodit a on mi do toho bude jen kuchat a víc a víc přidávat k jejich náskoku.

Jenže vy jste to neudělal.

Pohlídal jsem si ten zápas. Soustředil se jen na blikátko, co je u rozhodčích, abych věděl, kdy je pauza, ani bouřlivé diváky jsem nevnímal. A vzadu v hlavě jsem měl ještě kluky z týmu, jak stojí u planše. To všechno mi pomohlo soustředit se. Já si ani nepočítal skóre. Jen jsem věděl, že musím dát hodně zásahů, tak jsem dával hodně zásahů. A dokázali jsme je urvat.

To jste vážně nevěděl, o kolik vedete?

Tak nějak zhruba jsem to sledoval. Ale neříkal jsem si: Teď musím dát a teď musím pro změnu bránit, protože vedu. Prostě jsem si jen řekl: Všechno beru na sebe. Samozřejmě, řvali na mě pokyny. Jenže já si hlavně předsevzal: Musím tu medaili vyhrát pro kluky, protože nikdo jiný už ji technicky vyhrát nemůže. Tak jsem vzal všechno na svoje záda a povedlo se. Za to jsem strašně rád, že mi trenéři dali relativně volnou ruku, bez nějakých detailnějších pokynů, jen prvoplánově chtěli: Budeš dávat zásahy a nenecháš si je dát.

Připadal vám Yannick Borel vaší strategií hodně zaskočený?

Nevím, zase tak moc si ten zápas nepamatuju. To je přesně ta chvíle, kdy se dostanete do transu, do zóny. Jen jsem viděl, že není tak silný na čepeli, že je jeho pohyb takový usekaný, že se k němu mohu dostat blíž a on ani moc nereaguje na akce, které udělám. To jsou ty úžasné stavy, kdy vám všechno vychází a soupeř naopak nenajde skulinu pro svůj zásah. Přitom Borel je jeden z nejlepších na světě.

V závěru jste vedl už o čtyři body, ale váš protivník stáhl pět sekund před koncem na rozdíl jediného. Vystrašilo vás to?

Tehdy jsem se dostal na pár vteřin ze zóny a můj pohyb už tak výborně nenavazoval, byl jsem o setinu nebo dvě pomalejší. Potom jsem si tedy ještě jednou řekl: Beru to na sebe! A udělal jsem akci, kdy jsem si přidřepnul a dal z toho zásah. Tuhle moji akci všichni z týmu nesnáší, protože z ní naopak často dostávám zásah od soupeře, když zrovna vedeme – ale tentokrát mi poprvé za celou sezonu vyšla.

Radost českých kordistů. V objetí Jiřího Berana je Jakub Jurka.

Což chtělo docela velkou odvahu.

Odvahu musí mít každý. Teď, když se na nás všichni z výpravy budou koukat, jak jsme otevřeli medailové žně, tak v tom budou kolegové a kamarádi z výpravy pokračovat, ne?

Už čtvrtfinálovým zvratem proti mistrům světa Italům, o který jste se také postaral, vše začalo. A málem se vám povedl i v semifinále proti obhájcům zlata Japoncům. Jaké to bylo brát na sebe třikrát tu zodpovědnost?

Jo, třikrát jsem se náš zápas snažil otáčet a dvakrát se mi to povedlo. Kdyby se povedli Japonci, mohlo to být ještě lepší. Ale na druhou stranu vyhrát náš poslední zápas na turnaji je ohromný zážitek, ještě větší, než kdybychom třeba se ctí prohráli souboj o zlato.