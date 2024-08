Jurka: Největší moment kariéry, máme ale jiné hrdiny. S kluky jsme jako bratři

„Ani bych si něco takového nepřiřknul, i když jsem to slyšel hodněkrát. Nevím úplně, co to znamená,“ svěřil se Jakub Jurka, který dechberoucí bronzovou partii s Francií uzavíral.

„V mém případě je národní hrdina někdo jiný; ten, kdo třeba není často vidět. Ale jestli mi takhle bude někdo říkat, rád si to přijmu.“

Popularita českému čtyřlístku Jurka, Beran, Rubeš a Čupr vzrostla skokově. Fanoušci je poznávají, ale zda i širší veřejnost, to ještě netuší.

„S kluky nás zajímá, jestli se něco takového stane,“ přiznal pětadvacetiletý Jurka. „Chápu, že tady jsou sportovní fanoušci a sledují všechno, co se mihne na olympiádě. Ale jakmile se vrátím do domácí Olomouce a zajdu někam s kamarády, tak budu zvědavý, jestli po mně lidi něco budou chtít. Když ano, budu jen rád.“

Šrumec v Mostě obletovaného hrdinu překvapil. „Když vidím, kolik lidí si chce potřást rukou, je to únavné, ale my to pro ně uděláme rádi,“ zářil.

Cítit se jako hokejisté po zlatém triumfu na Staroměstském náměstí se ostýchal, byť kordisty vítalo víc než tisíc fanoušků. „Nedovedu si představit, že nás někdo bude s hokejem srovnávat. Ale že si lidi udělali čas na nás šermíře a že to s námi dokážou slavit, to je skvělé,“ žasl Jurka.

Zisk olympijského bronzu bere jako vrchol kariéry. „V Grand Palais to byl zaručeně největší moment mého života, určitě šermířské kariéry.“

Za úspěchem vidí mimořádnou synergii celého týmu. „S kluky se známe odmalička. Výborně jsme si sedli v posledních třech letech po olympiádě v Tokiu. Jsme zvyklí starat se o sebe jako bráchové, dokázali jsme se na sebe dokonale navázat.“