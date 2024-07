Není to špatné. Starostka Paříže se koupala v Seině, aby ukázala její čistotu

Hidalgová, oděná v neoprénu, se ponořila do řeky poblíž radnice a katedrály Notre Dame. Vedle Estangueta se k ní připojil i nejvýše postavený zástupce pařížského regionu Marc Guillaume a přidali se i další. „Voda je velmi, velmi dobrá. Trochu chladná, ale není to špatné,“ řekla Hidalgová při výstupu.

O víkendu se v Seině vykoupala i francouzská ministryně sportu Amélie Oudéaová-Castéraová, aby rovněž demonstrovala čistotu řeky.

Denní testy kvality vody na začátku června ukazovaly nebezpečnou úroveň bakterií E. coli, po nichž následovalo nedávné zlepšení. Podle agentury AFP ale stále panují obavy, zda se soutěže v Seině během olympiády uskuteční. I přes lepší kvalitu vody totiž v řece stále klesá průtok.

Od roku 2015 organizátoři investovali velké prostředky - 1,5 miliardy dolarů (téměř 35 miliard korun) - do přípravy Seiny na olympijské hry a do zajištění čistší řeky pro Pařížany v letech po skončení her.

Plán zahrnoval výstavbu obří podzemní nádrže na vodu v centru Paříže, rekonstrukci kanalizační infrastruktury a modernizaci čistíren odpadních vod.

Přestože se jedná o opakovaný slib politiků, koupání v Seině je již více než sto let zakázáno. Bývalý francouzský prezident Jacques Chirac učinil podobný slib v roce 1988, kdy byl starostou Paříže, ale nikdy nebyl realizován.

Francouzská ministryně sportu Amélie Oudéaová-Castéraová se koupe v Seině: