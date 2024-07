Češi získají na olympiádě v Paříži až deset medailí, myslí si sázkové kanceláře

Čeští sportovci by si s největší pravděpodobnosti mohli z letošních letních olympijských her v Paříži odvézt mezi pěti až deseti medailemi. Zlaté by z toho mohly být dvě až tři, domnívají se sázkové kanceláře. V letošním roce očekávají nárůst sázek až o deset procent oproti minulé olympiádě v Tokiu v roce 2021, kdy se vybralo zhruba 1,2 miliardy korun.