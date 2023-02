Američané jsou pro vpuštění ruských sportovců do mezinárodních soutěží

Spojené státy podporují plán Mezinárodního olympijského výboru na návrat ruských a běloruských sportovců na světovou scénu. Podle Bílého domu by měli mít reprezentanti obou zemí právo zúčastnit se olympijských her v Paříži jako neutrální sportovci. Uvedla to tisková mluvčí Karine Jeanová-Pierreová.