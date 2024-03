Neutrální vlajka nevadí. V Paříži budou tenisté zvětšovat slávu ruského sportu

V areálu Rolanda Garrose budou na přelomu července a srpna bojovat tenisté z Ruska a Běloruska ve dvouhře i ve všech deblových kláních.

„Chtěli jsme zajistit, aby se se všemi tenisty zacházelo spravedlivě a konzistentně bez ohledu na to, v jaké disciplíně soutěží,“ uvedla ITF pro agenturu Reuters.

Právě ve smíšené čtyřhře budou tenisté Ruska obhajovat dva nejcennější kovy, před třemi lety v Tokiu slavili zlato Andrej Rubljov a Anastasija Pavljučenkovová, ve finále s nimi bojovali krajané Aslan Karacev a Jelena Vesninová.

Spolu se stříbrem Karena Chačanova z mužské dvouhry se Rusko stalo nejúspěšnější tenisovou zemí tokijské olympiády.

Na tyto úspěchy budou chtít jeho reprezentanti navázat i letos.

Anastasija Pavljučenkovová a Andrej Rubljov s tokijským zlatem

Povolení účasti od ITF navazuje na krok Mezinárodního olympijského výboru, který individuálním sportovcům z agresorských zemí dal zelenou pro hry v Paříži už v prosinci.

Musejí splňovat jisté podmínky. Třeba to, že nebudou podporovat válku a že nebudou sponzorováni armádou či vládami svých států.

Ruští tenisté budou i ve Francii patřit k medailovým kandidátům, na čtvrtém místě světového žebříčku se vyhřívá Daniil Medveděv, který nedávno válel na Australian Open, když prohrál až v boji o titul.

„Pokud budu moct, chtěl bych si v Paříži zahrál singl i debl,“ hlásil 28letý Rus na probíhajícím podniku v Indian Wells. „Hrát v Tokiu byl úžasný zážitek, asi jeden z největších v mé kariéře, z čehož jsem byl překvapený. Občas si myslíme, že jsou pro nás nejdůležitější grandslamy, ale zapomínáme, jak je olympijský turnaj speciální.“

Jen o jednu příčku pod Medveděvem se v žebříčku nachází Rubljov, šestadvacetiletý vítěz 15 akcí ATP.

V první čtyřicítce ženského hodnocení figuruje hned osm Rusek, nejlepší z nich Darja Kasatkinová zaujímá 12. pozici.

O síle ruských tenistů zkrátka nejde pochybovat. Stejně jako o jedné z velkých favoritek na zisk singlového zlata.

Aryně Sabalenkové.

Běloruska na konci ledna obhájila trofej na Australian Open, stabilně hájí pozici druhé nejlepší tenistky světa a útočí svými ráznými údery.

„Jsem ráda, že nám dovolí na olympiádě hrát, je to něco, o čem sní každý sportovec. Moc se tam těším, snad budu zdravá a připravená bojovat o ty nejlepší výsledky,“ líčila už na začátku letošní sezony.

Jenže ne každý je z účasti ruských a běloruských tenistů na olympiádě tak nadšený.

„Je to smutné, naše asociace vysílá špatnou zprávu celému světu. Podle mě to není dobré rozhodnutí,“ myslí si Ukrajinka Elina Svitolinová. „Neumím si představit, že budu na olympiádě předstírat, že se na Ukrajině nic neděje. Co páchá ruská armáda naší zemi a našim lidem, je strašné a neutrální vlajka na tom nic nezmění.“

Rus Karen Chačanov hraje forhend ve finále olympijských her v Tokiu.

Což ostatně tvrdil už po úvodním grandslamu sezony redaktor ruského serveru sport-express.ru Dmitrij Kuzněcov, když k obdivnému komentáři o Medveděvovi připojil tato slova: „Je jedno, s jakým statusem budou naši sportovci závodit na olympiádě. V každém případě budou zvětšovat slávu ruského sportu.“

A šéf Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach dál dělá, že to neslyší.

Přitom když i ruský prezident Vladimir Putin prohlásí, že „stejně všichni vědí, že naši sportovci reprezentují Rusko“, nelze o neutralitě v žádném případě mluvit.