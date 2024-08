Katka chce jen vítězství, s Tomášem si nedělají naschvály, říká otec Siniakové

Jak prožíváte, že jste otcem dvojnásobné olympijské vítězky?

Co bych k tomu řekl… Doufám, že to není její poslední medaile. Věk utíká, ale Katka říkala, že by ještě chtěla hrát další olympiádu. Doufám, že jí vydrží zdraví i chuť, pak možná vyhraje ještě něco dalšího.

Co se vám honilo hlavou při napínavém finále?

Super tiebreak je vždycky dramatický, ale Katka závěr neuvěřitelně podržela, Tomáš se taky připojil, takže to zvládli. Jsem na Katku hodně pyšný. Je to odměna za práci, kterou odvedla. Za všechny ty roky dřiny.

Dmitrij Siniakov, otec tenistky Kateřiny Siniakové.

Patří mezi nejlepší deblistky na světě, v čem tolik vyniká?

Už když hrála v juniorkách, tak o ní říkali, že je hodně rychlá. Má skvělou reakci, postřeh. A myslím si, že má ráda týmovou soutěž. Takže se to doplňuje.

Také nic nevypustí, že ano?

Určitě, to má v sobě už odmala. A hlavně – chce jenom na vítězství. Nic jiného jí nestačí. Já říkám, že čím vyšší jsou cíle, tím lepší přicházejí výsledky. A ona má už od dětství cíle nejvyšší.

Na kurtu se ale umí i rozčílit.

Ano. Taky už od dětství je taková perfekcionistka, že cokoliv se jí nedařilo, tak se vztekala. Naštvala se a říkala: „Jak to, že mi to nejde?! Vždyť by mi to mělo jít!“

V mixu obdivuhodně odolávala i elitním mužským singlistům. Čím to?

Má dobrý základ, dobré reakce a slušnou techniku. A navíc je jedna z mála, která se vůbec nebojí. Ani vzadu, ani na síti.

Se spoluhráčem z mixu Tomášem Macháčem se těsně před Paříží rozešli. Nepřemýšlel jste, že by ji to mohlo ovlivnit?

Ne. Když se rozešli, tak jsem se jí na to ptal, a říkala, že mix odehrají. Přišlo mi, že se rozešli v dobrém. Nedělají si naschvály.

Letos má i výborné singlové výsledky. Je podle vás ve 28 letech na vrcholu kariéry?

Tenhle rok má skutečně úspěšný. Už taky tolik neřeší debl, když se rozešla s Bárou Krejčíkovou, se kterou přepsaly historii, takže je volná na singla. A věřím, že v něm půjde ještě nahoru. Má na víc než na top 30.