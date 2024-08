Magické trenýrky, čůrání na kolo i dvě deci bílého. Jaké mají sportovci rituály

Myslíte si, že znáte všechny detaily, které rozhodly o triumfu na hokejovém mistrovství světa? A co když existuje faktor, který neodhalí žádná elektronická tužka? Co když k titulu přispěly i ponožky s Bobem a Bobkem, v jejichž sílu uvěřil trenér Radim Rulík? Koupila mu je manželka už před Vánocemi, Rulík si je oblíbil a začal nosit na zápasy. A protože se týmu dařilo, ani jednou je nevypral. „Prošly se mnou šampionát od prvního zápasu do posledního,“ prozradil v pořadu Interview ČT24. Co s vítěznými ponožkami dál? „Vyperou se, uloží, a pokud to dopadne, půjdou na další šampionát. Jinak si myslím, že zas tak pověrčivý nejsem, mezi bývalými hráči znám i pověrčivější.“

Trpěla jsem na tolik talismanů a rituálů, až se mi to před třemi lety vymklo z rukou. Podlehla jsem utkvělé představě, že Báře se nepovedl závod jen proto, že jsem si ráno natáhla levou ponožku dřív než pravou. Petra Škábová trenérka Barbory Seemanové