Neberte nám náš balon! Když číše s ohněm je iluzí a plamínek hoří nedaleko

Sedm metrů široký prstenec číše, kde oheň hoří, obklopuje koš balonu, který je během dne připoutaný k zemi pomocí silných lan.

Dostat se až k němu není jen tak. Objednat se musíte online. Jen 10 tisíc zájemců denně vpustí až k balonu. A jen 300 jich tu může být najednou. Před bariérami se tvoří fronty.

Přitom ten oheň a jeho plameny nejsou skutečné.

Je to jen iluze, kterou vytváří oblak mlhy a paprsky světla.

Organizátoři se díky tomu chlubí, že poprvé v historii hoří oheň bez pomoci paliva. Chcete udržitelné hry? Tohle je další krok.

V prstenci číše je zabudováno 40 LED reflektorů osvětlujících mrak vytvořený dvěma sty vysokotlakými mlžnými tryskami. Navíc balon je sice heliovou koulí, ale nejedná se o horkovzdušnou konstrukci.

Moment, kam ale tedy zmizel skutečný oheň z Olympie, který sem 10 tisíc běžců 68 dní neslo po trase 5 tisíc kilometrů dlouhé?

Stačí se rozhlédnout.

Pozdrav od olympských bohů

Dvacet metrů od balonu stojí na podstavci mezi dvěma sochami s antickými motivy třiceticentimetrová lucernička. Uvnitř se skrývá malý plamínek. Ten opravdový, zažehnutý po modlitbě k bohu Apollonovi pomocí slunečních paprsků v Diově chrámu v Olympii.

Bdělý strážce hlídá lucerničku a dohlíží, aby tento pozdrav z časů starověkých Řeků nedošel ani v zemi Galů k žádné úhoně.

Originální oheň z Olympie je v malé lucerně poblíž balónu.

Největší show však začíná až poté, co se brány Tuilerií v 19.00 pro veřejnost uzavřou a na zahrady se snáší tma. Davy diváků se tlačí na okolních prostranstvích a čekají.

A je to tu! Při západu slunce se rozzářený balon osvobozuje od zemské tíže a stoupá do výše 60 metrů, kde zůstane až do dvou hodin v noci, obdivován a zvěčňován na milionech snímků.

Ještě dvakrát se tato show uskuteční.

V neděli pak pařížské hry napíší svoji poslední kapitolu. Jejich oheň přenesený odtud k zakončení na Stade de France uhasne.

On uhasl? Tady je zapalovač

Olympijský oheň není součástí her od jejich novodobého obrození v Aténách. Poprvé jej zapálili až roku 1928 na Věži maratonců v Amsterdamu. O osm let později se premiérově uskutečnila i štafeta s pochodní z Olympie, tehdy na Hitlerem propagandisticky mocně zneužitou olympiádu v Berlíně.

V průběhu her oheň údajně uhasl pouze jednou, když jej v Montrealu 1976 v noci udusila bouřka. Co teď? Jeden ze zřízenců areálu vyšplhal k číši a opět jej zažehl zapalovačem cigaret. Když to funkcionáři ráno zjistili, zděsili se a „nečistý“ oheň radši uhasili, načež jej znovu zapálili pomocí záložního plamene z Olympie.

Jedinou číší, kterou při letních hrách použili dvakrát, se stala ta na stadionu Coliseum v Los Angeles. Oheň v ní hořel v letech 1932 a 1984 a patrně zde bude i za čtyři roky.

Postupně vymýšleli organizátoři čím dál originálnější způsoby zapálení. Vzpomínáte na ohnivý šíp vystřelený lukostřelcem Rebollem v Barceloně 1992? Nebo na číši vystupující z vody v Sydney 2000?

SYDNEY 2000. Potomek původních obyvatel Cathy Freemanová na stadionu zažehla olympijský oheň a poté získala i zlato na čtvrtce.

Oheň plápolající na Olympijském stadionu, to byla každopádně letitá a neoddiskutovatelná tradice. Až ve Vancouveru 2010, kde zimní hry začaly v kryté hale BC Place, byl Waynem Gretzkým poprvé vyvezen i na druhé místo v centru města k číši, která byla všem přístupná.

Podobně se zařídilo Tokio 2021, když kvůli covidovým omezením žádní diváci k primárnímu ohni na atletickém stadionu nesměli.

Paříž přinesla další nóvum.

Oheň nehoří na stadionu vůbec a zůstává jen v centru.

Neberte nám náš balon

Tu noc, kdy při slavnostním zahájení prvně přeletěl v balonu nad Seinou, konstruktér originálního řešení Mathieu Lehanneur zatajil dech: Nic se nesmí pokazit!

A mohlo se? „Samozřejmě, kvůli utajení jsme ho v podstatě až tehdy poprvé otestovali v celku. Předtím jsme testovali jen některé části,“ řekl designér.

Ideou letícího ohně chtěl ztvárnit jedno ze slov národního hesla – Liberté. Současně mínil připomenout i slávu pařížských průkopníků. Vždyť první let horkovzdušným balonem provedli bratři Montgolfierové ve Versailles roku 1783.

„Balon je krásný,“ říká 52letá Murielle Taupinová, jedna z návštěvnic her. „V Tuilerijských zahradách vypadá majestátně. Vysílá odtud zprávu celému světu.“

Tomas Macek @tomasmacek2 Tady "bydlí" v Paříži olympijský oheň. Balón ze slavnostního zahájení her si přes den hoví v Tuilerijských zahradách. Působivý pohled. I když jen iluze. Skutečný plamen donesený sem štafetou z řecké Olympie je v malé lucerničce opodál. https://t.co/VBXxljpmCc oblíbit odpovědět

Úspěch Lahanneurova projektu je dokonce takový, že si mnozí Pařížané neumějí představit, že se v neděli večer se „svým“ balonem navždy rozloučí. Proto sbírají podpisy na petici, aby se stal památníkem trvalým. Koneckonců i Eiffelova věž byla původně pro Světovou výstavu 1889 postavena jen dočasně a vidíte, v dáli na vás stále hledí.

Už i pařížská starostka Anne Hidalgová se k předkladatelům petice připojila.

A tak oheň XXXIII. letních olympijských her sice nad Paříží v neděli uhasne... ale dost možná tu zároveň zůstane navždy.