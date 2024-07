Krutá realita juda. Slzy, naštvání a soupeřka, co nechala zadek v Maďarsku

Už když tunelem hned vedle haly přicházela, bylo znát, jak moc se pere s dojetím.

U českých reportérů se pak raději na chvíli otočila. Slzy nešlo zastavit. Jak by ne, vždyť pro judisty je v tomhle olympijský turnaj tuze krutý.

Zatímco tenisté třeba ve dvouhrách, čtyřhrách nebo mixu stráví v olympijské atmosféře pod pěti kruhy a před plnými tribunami hodiny a hodiny, na tatami z toho může být rychlý proces.

Krutá realita, která potkala i Renatu Zachovou.

„Když jsem k vám přicházela, říkala jsem si, že nemůžu dát ani žádný rozhovor, jak jsem strašně naštvaná. Ale člověk se s tím musí smířit. Někdy bojujeme se soupeřem i s rozhodčím, ale nechci říkat, že za mou porážku někdo z nich může. Můžu za to já, já jsem ta hlavní. Dvě minuty jsem nedělala žádné techniky, tak to prostě je. Měla jsem ji hodit,“ soukala ze sebe uslzená česká judistka.

Jsem naštvaná a dlouho budu

Olympijskou atmosféru nasála i tak. Líbila se jí vesnice, kde je většina sportovců pohromadě.

„Najednou jsem se zdravila s lidmi, na které jsem dřív koukala v televizi a říkala si: Wow, ty jsou dobrý. A teď jdeme naproti sobě a zdravíme se. To je hezké,“ popisovala.

A když pak šla po schodech do haly k prvnímu zápasu na olympijském turnaji, moc dobře vnímala, že jde o daleko větší akci, než na jaké kdy byla.

Možná i proto vstoupila do zápasu s Özbasovou opatrně. V jednu chvíli dostala i trest za pasivitu. Když pak minutu před koncem zkoušela na Maďarku zaútočit, soupeřka ji přetočila a povalila na zemi.

Získala wazari technikou O uči gari.

„Ten zápas byl bohužel hodně podle ní. Nehnala se do technik a když, tak je dělala tak, že spadla na břicho a s tím už toho moc nenadělám. V jednu chvíli se mi naskytla příležitost udělat zalamovák, ale neměla jsem ho dobře připravený pozičně a ona mě z toho otočila,“ popisovala rozhodující moment Češka.

Judistka Renata Zachová (v bílém) během olympijského zápolení.

V poslední minutě už tlačila, zatímco Özbasová ji často strhávala na zem.

Bylo znát, že se snaží ke konci zápasu prozdržovat, rozhodčí jí ale žlutou kartou potrestal až osm sekund před koncem.

„A s tím už se toho moc dělat nedá,“ pokrčila Zachová rameny.

Deset vteřin před koncem i ona soupeřku na zem dostala, trenér Jiří Štěpán na celou halu zařval: „Ippon!“ Jenže nebyl z toho ippon, naopak vykázání kouče z jeho místa.

„Naštvalo mě, že se na ten moment rozhodčí ani nešel podívat. Podle mě to nemohl vidět, stál na druhé straně, což zamrzí. Značí to, jak moc je pyšný a jak moc si věří. Ale nic s tím neudělám,“ hlesla.

Aby se s rozhodčím dohadovala, to jí v přísných pravidlech juda nepřísluší.

„To nesmíme. Jedna Švédka dostala třetí šido, sahala na rozhodčího, hádala se s ním, což nechápu, je to absolutně nerespektující. Já jsem naštvaná, dlouho budu, ale nic takového,“ líčila.

Po 20 letech

V posledních dvou sezonách zažila v kategorii do 63 kilogramů průlom. Prosadila se do širší světové špičky, na turnaji Masters skončila pátá, letos v dubnu se dokonce v elitní kategorii stala mistryní Evropy. Jako první Češka v historii.

Bodovala na většině turnajů a vlastně bez problémů se probojovala až na hry do Paříže. Úžasný příběh dívky ze Svatého Jana nad Malší. Už to sám o sobě byl úspěch, na který české judo čekalo 20 let. Vždyť naposledy se na hrách prala Andrea Pažoutová v Aténách 2004.

Jen s účastí se ale Zachová nehodlala spokojit.

„I když moc dobře vím, že v naší kategorii může každý porazit každého. Záleží na losu. Na mistrovství Evropy jsem vyhrála nad Nizozemkou van Lieshoutovou a ona se za měsíc stala mistryní světa a já vypadla ve druhém kole,“ vysvětlovala.

Česká judistka Renata Zachová

Že bude na hrách poprvé? Že bude sbírat zkušenosti? S tím do Francie neodjížděla, byť jí los přisoudil neoblíbenou soupeřku.

Na turnajích se s Özbasovou prala často a častěji neúspěšně. Do olympijského souboje s ní měla nelichotivou bilanci 2:6.

„A bohužel jsem ji nevylepšila. Je nepříjemná v tom, jak se pere předkloněná, zadek nechala v Maďarsku. Špatně se k ní dostává na nožní i vysoké techniky, nedá se moc hodit. Ale čím častěji se spolu pereme, tím je to vyrovnanější a vyrovnanější,“ tvrdí.

Výsledek je ale stejný – Češka na olympijském turnaji po prvním zápase skončila. Z tribuny už nepodpoří ani Davida Klammerta s Lukášem Krpálkem, kteří se v Paříži perou v dalších dnech.

Hned ve středu odlétá domů.

„Začíná mi dovolená,“ oddychne se. „Dva týdny budu doma, protože jsem tam pořádně byla naposledy o Vánocích, tak mamka bude spokojená, že přijedu na delší dobu. A pak vyrazím na Mallorku.“