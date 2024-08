Juška o větrném finále dálkařů: Bylo to jako závod skokanů na lyžích

„Cítil jsem se líp než na kvalifikaci, ale bojovali jsme hlavně s větrem,“ říkal po skončení souboje dálkařů, v němž zapsal výkon 783 centimetrů. „To nemají být rozhodně výmluvy, že mi závod zkazil vítr. Jen jsme museli hodně hlídat, abych nepřešlápl. Vítr mi tak trochu pokazil, že jsem nešel kratší, frekvenční a rychlejší kroky, ale bylo to celé takové táhlejší.“

Hodně se točil?

Každý pokus foukal trochu jinak. Bylo to pro všechny podobné, jen někdo trefil trochu víc štěstí, že mu zrovna vítr vyšel, a někdo míň. Ale o tom ta soutěž je.

Zdálo se, že vám kouč z tribuny ukazuje jako ve skocích na lyžích, kdy se máte a kdy nemáte rozběhnout.

Jenže to bylo docela těžké určit. Už při rozcvičení, když jsem čekal na vítr, mi kouč ukazoval, že je zrovna dobrý, ale mně přitom na začátku rozběhu strašně foukal proťák. Neustále se otáčel jinak. Dnešek se opravdu dá srovnat se skoky na lyžích.

Nedalo se i v těch větrných podmínkách ve třetím pokusu přece jen víc zariskovat a zkusit, jestli vám to neuletí do postupující osmičky? Bylo k ní zapotřebí 796 centimetrů.

Asi se riskovat dalo, ale nechtěl jsem to tím třetím pokusem úplně pokoušet, když ho vítr zase trošku kazil. Pokud někomu fouklo 0,5 proti a dalšímu 0,5 po větru, dělá to metr za sekundu rozdílu, což potom na prkně hraje velkou roli. Bohužel.

Každopádně kdyby vám někdo před třemi týdny řekl, že budete desátý na olympiádě...

... tak bych se mu vysmál do očí. Po kvalifikaci (815 cm) jsem pociťoval velké štěstí, vůbec bych nevěřil, že v ní mohu tak dobře dopadnout. A i dnes, i když to možná někomu bude znít blbě, je pro mě desáté místo na olympiádě po všech těch letošních patáliích moc cenné.

Radek Juška se objímá se svým trenérem

Po 23. místě a vyřazení v kvalifikaci mistrovství Evropy jste si tedy spravil chuť?

Určitě. Na sto procent. Sice je to moje desáté místo taky trošku hořký, protože k top osmičky nebylo daleko, ale to už by bylo až moc, kdyby mi po všem, co se dělo během sezony, najednou vyšla olympiáda na milion procent.

Čemu jste tedy po kvalifikaci věřil?

Finále je vždycky úplně nová soutěž. Věřil jsem v osm metrů, ty ve mně byly. Kdybych měl ještě jeden pokus, tak myslím, že by prošly. Ale po válce je každý generálem a holt musíme závod zanalyzovat, poučit se z něj - a pojedeme dál.

Kvalifikace opět jednou ukázala, že v sobě o dost delší dálky máte. Věříte, že vám jednou skok ve finále velké akce uletí až někam na 830?

Věřím. Jen doufám, že to nebude třeba až v padesáti. Ne, vážně věřím, že ve finále v budoucnu dokážu ještě víc. Samozřejmě, každému sedí trošku něco jiného. Když je den mezera mezi kvalifikací a finále, není to v dálce úplně typické a mně to moc nesedlo. Naposledy jsem zažil takovou mezeru na Evropě v Berlíně 2018 a taky mi moc nesedla. Ačkoliv na druhou stranu je fakt, že si během volného dne odpočinete a naberete síly. A čím je člověku víc let, sil potřebuje daleko víc.

Už po kvalifikaci jste líčil, že druhý či třetí den po závodě býváte nejvíc rozbitý. Cítil jste tedy dnes v těle i tu kvalifikaci?

Jak už jsem říkal, celkově jsem si připadal líp než v neděli. Jen jsem trošku cítil záda, stejně jako předtím. Od kvalifikace se ani nezlepšovala, ani nezhoršovala, byla pořád stejná. Ale ne taková, že by člověka nějak omezovala.

Atmosféra v hledišti byla bouřlivá. Jak složitě se vám v ní soustředilo?

Byla úplně bombastická. Lidi fandili všem. Nevím, kolik tam bylo diváků, ale když jste si je roztleskali, fandili na plné koule. Nebo jakmile se dobíhal nějaký běh, byl to takový hukot, že si i Tentoglu zacpával uši.