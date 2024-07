Horko na střelnici, spor o crème brûlée. Jen jeden Čech by ho snědl

V Châteauroux bylo v úterý tak na padnutí, že byste si tu mohli otevřít provizorní pekárnu. A upéct třeba crème brûlée.

Proč zrovna vanilkový dezert? Jde tak trochu o interní vtípek mezi českými střelci, který hned vysvětlíme.

Střelec Jiří Přívratský na olympijských hrách v Paříži.

„S Jirkou je super debata o jídle, protože my se na něm vůbec neshodneme,“ zasměje se Nymburský, když řešíme, jak olympijský sportovec relaxuje, aby pořád nemyslel na práci.

„Co si on dá s chutí, já říkám: No teda, žádná sláva. A když řekne, že to je strašný, já to jdu hned ochutnat, protože vím, že to jídlo má potenciál. Včera jsem po něm dojídal právě crème brûlée. Bylo mi líto ho tam nechat!“

Když to slyší Přívratský, kroutí hlavou. „Já už se kvůli němu párkrát taky spálil! Vychválil nějaké jídlo a moc mi nešmakovalo.“

Pálit se ovšem bude hlavně ve středu dopoledne. Nymburský s Přívratským se postaví na čáru s malorážkou na padesát metrů ve třech polohách.

Asi největší zbývající české střelecké naděje na medaili v Châteauroux. Zatím moc veselé zprávy z města dvě hodiny jižně od Paříže nepřicházely.

„Vzhledem k tomu, jak se vyvíjely vzduchovkové závody, opravdu si ze srdce přeju, aby se mi teď dařilo lépe,“ zadoufá Přívratský. Zatím zapsal 23. a 24. místo.

Podobně je na tom Veronika Blažíčková s 34. a 24. místem. „Už jsem se od ambic úplně odpoutala,“ mávne rukou. Znovu bude střílet ve čtvrtek.

Sportovní střelci Petr Nymburský a Veronika Blažíčková v olympijské vesničce v Châteauroux

To Nymburský vstupuje do prvního závodu. „A já si ambice s dovolením nechám pro sebe. Fakt, nebudu na sebe tlačit,“ omluví se.

Faktem ale je, že naděje fanoušků může v dalších dnech sahat právě k nim. Zvlášť poté, co se 18. místem s Francií rozloučil zlatý střelec z Tokia Jiří Lipták.

Přívratský se už k jeho úlevě dostal ze střevních potíží, které mu ztížily první dny na hrách.

Teď sportovci pro změnu bojují s počasím. „Je tu opravdu peklo, člověku se z toho zvedá tepovka. Dneska se mi podařilo propotit střelecký oblek, to se mi ještě nestalo. Naštěstí kvalifikaci střílíme od devíti ráno, budu doufat, že to bude lepší,“ říká Přívratský.

Nymburský na to jde od lesa. „Mám zkušenost z Tokia, kde bylo úplně extrémní horko, takže jsme na pokoji otevřeli okna a nechali horký vzduch proudit, aby si tělo postupně zvykalo.“

A dodává: „Přijde mi to lepší než valit na sebe klimatizaci na 23 stupňů, i když je příjemná. Jenže pak přijdete na závod a máte přes třicet. Třeba říkám úplné nesmysly, ale já chci věřit, že je to ta nejlepší cesta.“