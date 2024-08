Rozepnutý řemínek zhatil první českou medaili. Přívratský: Zapomněl jsem na něj

10,9. 10,6. 10,4, Přívratskému ve finále skákalo skóre nahoru rychlým tempem, trefoval se náramně.

Občas zamířil lehce pod desítku, nic tragického, příště se opravil.

Průběžně se dokonce vyhoupl na stříbrnou pozici a po 15 ranách vkleče a 15 vleže držel čtvrté místo (z osmi).

„Výsledkové tabuli uniknout nešlo, občas jsem se na ni kouknul, protože věřím, že se mnou nic neudělá,“ poví vyhlášený kliďas.

Jenže najednou, v ten nejdůležitější moment ve stoji, kdy už hrozilo vypadnutí, Přívratský úplně ustřelil. 8,7 a 9,2.

Co se to děje? Znervózněl? Ve stoji větší rozpětí střel není neobvyklé, je to ta nejméně stabilní disciplína, jenže tohle dost zavánělo.

Právě v ten moment 23letý reprezentant pochopil: „Ztráta je příliš veliká.“

„Což mě uklidnilo, takže jsem do eliminace šel úplně bez nervů. Jen jsem se snažil nabrat nějaké body.“

Za všechno mohl nezapnutý řemínek obleku na rameni, který mu rozvolnil postoj. „Chyběla mi stabilita. Když ho zapnu, zastaví mi rameno při pohybu nahoru. A najednou mi zbraň sjela pod terč a já se musel zaklánět. To nedělá dobrotu,“ vysvětluje Přívratský.

Tak proč si ho prostě nezapnul, ptáte se? Řemínku si všiml v průběhu první série střelby ve stoje, kdy se odpočítával čas 4 minuty a 10 sekund na pět střel.

„Musel bych si kabát odepnout, celý sundat, přepnout a pozapínat knoflíky. To stihnout nejde,“ vysvětlí. „Začal jsem si ho zapínat docela nedávno, asi to přispělo k tomu, že ho nemám úplně zajetý v hlavě. Když máte kabát těsnější, zapínat ho nepotřebujete.“

A tak zatímco se konkurence předháněla o první příčku, Přívratský se už soustředil jen na vylepšení výsledku.

A ti horší zatím vypadávali. Nejdřív dva. Pak šestý, načež přišel na řadu pátý Přívratský. Ještě se udržel ve hře, když přeskočil Nora Hegga, který většinu závodu vedl. Ale ze čtvrtého místa už se výš neposunul.

Samozřejmě do poslední chvíle doufal. Kdyby někdo úplně minul cíl, zůstal by naživu. Ale myslet si, že se to stane ve finále olympijských her?

Když se později zlatého střelce z Číny Lioua Jü-kchuna ptali, jestli si přijde jako génius, suverénně odpověděl: „Nejspíš ano.“

Marně čekat na zaváhání lidí s takovým sebevědomím. „Mrzí mě to, na druhou stranu zlato mohl vyhrát kdokoliv z okruhu třiceti lidí. Každý z nich na to ty schopnosti má, takže čtvrté místo je z tohohle pohledu fajn,“ získá nadhled Přívratský.

Reprezentační trenér Luboš Opelka byl mnohem pozitivnější: „Jirka je specialista na hodnocení, bývá k sobě dost kritický. Možná to je důvod, proč je tak dobrý, protože on opravdu patří do světového topu. Unesli bychom i horší umístění. On udělal maximum.“

O konci závodu si chce se svým svěřencem ale ještě promluvit. „Sedneme si. On po závodě tvrdil, že rozhodlo fyzické nastavení, já tvrdím, že jde i o to mentální. Asi se v tomhle budeme přít, budeme diskutovat a vyhodnotíme si to. Dám vám příklad: Nedávno střílel finále v Dánsku a zapsal nejvyšší výkon, jaký člověk na planetě kdy udělal. A když jsme se ho ptal, jaké to bylo, slušně řečeno byl nespokojený. To jsem si říkal: „No dobře, Jiříku.“

Takže? Do příští olympiády mají spoustu času vypilovat rutinu zapínání obleku. Pak už bude medaile na dosah ruky. A Přívratskému teprve 27 let.