Bramboráky a sbohem. Šermíř Beran se loučil, jeho táta bavil svým Ty brďo!

„Když jsem viděl nějaké fotky, říkal jsem si: To je velký! A když jsem vylezl na pódium, bylo to opravdu neskutečné. Grand Palais by se mohlo učit!“ mrknul dvaačtyřicetiletý Beran.

Velkolepý výstavní pavilon, kde se soutěžilo, Beran spolu s parťáky Jakubem Jurkou, Martinem Rubešem a Michalem Čuprem v souboji proti domácím Francouzům v pátek umlčel.

Teď už jsou čtyři mušketýři doma.

U jezera Most je poctili jejich kolegové zdviženými kordy, s medailemi se vyfotili u repliky Eiffelovy věže a pak nastoupili na pódium před víc než tisícovku fanoušků, kteří spustili hurónský křik. Také mávali rozdanými cedulkami Ty brďo!, což je hláška, která proslavila televizního spolukomentátora bronzové senzace Jiřího Berana staršího, tátu loučícího se reprezentanta.

Všichni čtyři se před diváky společně koukli na sestřih jejich těsné bitvy o třetí místo proti domácím superfavoritům.

Bronzový tým českých kordistů na pódiu v Mostě.

„Poprvé jsme to viděli až tady v zákulisí,“ líčil kordista Rubeš do mikrofonu. „A přes moje slzy jsem viděl další slzy. Všude slzy! Krásný!“

I finišman Jurka, kterého po zápase vyhazovali do vzduchu, záznam okomentoval: „Když teď vidíme, jak všechno bylo rychlý a kolik momentů mohlo dopadnout v náš neprospěch, je to strašně dojemný. Ze zápasu si moc nepamatuju, až když mi kluci dávali hobla. Je vidět, že jsme na to měli, jen to chtělo odšpuntovat. A stalo se to v nejlepší možnou chvíli!“

Vtom Beran k davu zakřičel: „Kuba je skála!“

Na pódium napochodovali i trenéři jednotlivých šermířů či šéf svazu, pak také Beranův táta. Fanoušky pobavil, když líčil zrod své hlášky, která se stala virální. „Měl jsem obavy z komentování, abych se nenechal strhnout, ale trošku jsem se nechal,“ vykládal. „Ty brďo někdy používám, ale vůbec jsem nevěděl, že jsem to řekl. Oni na mě: Řekl jsi to osmnáctkrát! A nakazil jsem i kolegu, na závěr to použil taky.“

Olympiáda tedy proslavila oba z rodu Beranů. „Já šel po zápase na dopingovku, kluci pak na mě: Hele, táta se stal slavným. Ukázali mi sestřih Ty brďo, ty brďo! My mu se ségrou předem říkali, ať nepoužívá všechna slova, co si říkáme na lavičce. Takže to udělal hezky šalamounsky, aniž by si to uvědomil. Mohlo tam být něco jiného, ale vyplynulo z toho ty brďo,“ smál se Beran mladší.

I na Olympijském festivalu diváci skandovali Ty brďo!

A když Beran na rozlučku s kariérou dostal mísu bramboráků, aplaudovali. Někteří si pochutnali s ním, kordista totiž vyběhl k nim a většinu jich rozdal.

„Miluju bramboráky! Doma si ho dám jednou za rok, ale po sezoně nějaký mastný ze stánku, to je boží!“ olizoval se veterán v bronzovém týmu. „Miluju brambory v jakémkoli skupenství, i když hranolky jsou na tom nejhůř. Vařený brambor, bramborák, zapečené brambory, to je moje.“

Medaile – naštěstí – bramborová nebyla.

“Vzpomněl jsem si na to, když jsem si ji přiložil k bramborákům. Kdyby tady byla bramborová, to by se mi nelíbilo. Bronz je neskutečný. Mít na krku kus Eiffelovky byl sen každého z deseti a půl tisíce sportovců v Paříži.“

Z Berana se po olympiádě stal už jen hobík. Kord prý vyndá z báglu příští rok na mistrovství republiky. „A když budu mít chuť, půjdu si s kluky zašermovat. Jako když někdo chodí do fitka. Doufám, že kluky uvidíme na olympiádě v Los Angeles s novou oporou, která teď určitě roste. Zájem o náš neokoukaný sport se zvedá.“

Beran už bude jen fandit.

“Je konec, ty brďo! Díky tati!“