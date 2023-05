Izrael, Makedonie a Estonsko. První překážky na cestě basketbalistů do Paříže

„Když to porovnám s ostatními skupinami, tak ta naše je ještě dobrá,“ řekl v tiskové zprávě České basketbalové federace reprezentační pivot Martin Peterka. „Z Estonska pár hráčů znám. Třeba (Maik) Kotsar působí v Baskonii a budou doma, takže budou mít asi slušný tým. Zřejmě nejsilnější budou Izraelci, se kterými máme čerstvou zkušenost z EuroBasketu. Ze Severní Makedonie hráče moc neznám, ale celkově je skupina hratelná,“ doplnil.

Turnaj se uskuteční ve formátu dvou skupin po čtyřech týmech. Z nich postoupí dva nejlepší do semifinále, do další části kvalifikace projde jen vítěz každého z turnajů. Ve druhé skupině na sebe narazí Polsko, Maďarsko, Portugalsko a Bosna a Hercegovina. Vyřazovací část se uskuteční v Gliwicích v Polsku.

Čeští basketbalisté Martin Peterka, Jan Veselý a Tomáš Kyzlink (zleva) se radují po zápase s Nizozemskem.

„Nejde si moc vybírat. Předpokládám, že nepostoupí dál Portugalci, a kdybych si měl někoho vybrat pro semifinále, asi by to bylo domácí Polsko. Máme jim co vracet za EuroBasket,“ narážel Peterka na loňskou prohru 84:99. „Byl by to zajímavý a asi i pěkný zápas, pokud by do Gliwic mohlo přijet hodně našich fanoušků a Polsko bylo doma,“ přemítal Peterka.

Vedle „estonsko-polského“ turnaje se odehraje druhý díl evropské předkvalifikace v Istanbulu. Zde se o jediné postupové místo utká Turecko, Ukrajina, Bulharsko, Island, Nizozemsko, Chorvatsko, Belgie a Švédsko.

Záznam losu olympijské předkvalifikace:

Národní tým si účast v olympijské předkvalifikaci zajistil díky postupu do druhé části kvalifikace o letošní mistrovství světa. Během losu figuroval spolu s Polskem v prvním výkonnostním koši.

„Samozřejmě budou hrát roli faktory jako naše sestava, ale v takové skupině bychom určitě měli cílit na první místo, které není nějakým velkým sci-fi. Každopádně bychom měli hrát o ta dvě postupová místa,“ dodal Peterka.

Na olympijské hry se Češi mohou dostat podruhé za sebou. Před dvěma lety v Tokiu skončili v silné základní skupině za pozdějšími finalisty z USA a Francie.

O postup do další části kvalifikace se mezi sebou utká také osm týmů v africké, americké a asijské zóně.