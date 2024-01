Krutá realita, jiný level. Pozemkářky odjíždějí z Indie bez vstřeleného gólu

„Náročný zápas. Snažily jsme se plnit pokyny trenéra, ale bylo vidět, že Němky jsou jiný level. Věděly, o co hrají, byly hodně namotivované,“ vydechovala po zápase útočnice Anna Kolářová.

Němky, světové pětky a hlavní favoritky turnaje, totiž v neděli překvapivě remizovaly 1:1 s Japonskem, a tak se rvaly i za co nejvyšší skóre směrem k vyřazovacím bojům. Pro Německo je postup na olympijské hry klíčový.

Vždyť jejich hráčky nastupují v elitních týmech světa a před kvalifikací společně absolvovaly měsíční přípravný kemp v Jihoafrické republice. Že by jim účast pod pěti kruhy unikla? To si neumí připustit.

A Češky? S trochou nadsázky předběhly dobu. Plánovaly, že zabojují až o olympiádu v Los Angeles 2028. Ovšem díky druhému místu na loňském mistrovství Evropy druhé divize v Praze, kde prohrály pouze ve finále s Francií, jim přistála vstupenka na prestižní turnaj o letošní Paříž. S tím dost možná nepočítalo ani vedení Českého svazu pozemního hokeje.

Rozpočet na olympijskou kvalifikaci v daleké Indii znamenal přes 2 miliony korun. A tak hráčky vybíraly peníze na cestu i přes internetovou sbírku na platformě Hithit s názvem „Už jen kousek!“.

Cílové částky 500 tisíc korun nakonec dosáhly, někteří fanoušci si navrch mohli po přispění vybrat odměnu: třeba brankářský trénink s gólmankou Barborou Čechákovou či kafe s kapitánkou Kateřinou Lacinou.

Kapitánka Kateřina Laciná před zápasem s Chile.

„Pojedeme na turnaj s respektem i zdravým sebevědomím,“ plánovala Laciná, jedna z pár hráček českého týmu, jež se sportem živí. Odchovankyně Kbel nastupuje v belgickém celku Braxgata Hockey Club.

Právě zkušenosti českému výběru chyběly v kvalifikaci nejvíce. Ale irský kouč, Gareth Grundie, který vede český výběr od jara 2022, věří, že před boji o Los Angeles jeho děvčata potíže vypilují.

I těžké zápasy, které mají nyní v nohách, mohou zejména mladým hráčkám pomoci.

Momentka ze zápasu Česka s Chile

V cestě za senzací Češky v Indii nejprve podlehly 0:2 Japonsku, načež přišel nášup 0:6 od Chile, kdy Laciná a spol. inkasovaly už ve 12. minutě hry. Naopak proti Německu držely úvodní třetinu bezbrankový stav.

První gól přišel ve 20. minutě a pak už favoritky českou obranu nenechaly vydechnout. Těžily ze standardek včetně dvou penalt.

„Celkově to bylo náročné, týmy jsou tady o level před námi. I když jsme se na to připravovaly, zaskočila nás krutá realita,“ přiznala Kolářová. „Ale nevzdáváme se a jedeme dál. Máme na víc a v dalších zápasech, ve spodní skupině, to budeme chtít ukázat.“