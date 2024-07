Pořadatelé her se omluvili za ztvárnění obrazu Poslední večeře s drag queens

„Samozřejmě nikdy nebylo naším záměrem projevit neúctu k jakékoliv náboženské skupině. Zahajovací ceremoniál se snažil oslavit toleranci ve společnosti,“ uvedla mluvčí organizačního výboru Anne Descampsová na tiskové konferenci. „Jsme přesvědčeni, že se nám to podařilo naplnit. Pokud to někoho urazilo, je nám to hluboce líto,“ dodala.

Téměř čtyřhodinová show, která měla mimo jiné odkazovat na rovnost, bratrství a respekt, vyvolala kritiku Vatikánu. „Tento vysoký ideál byl poskvrněn rouhačským výsměchem jedné z nejposvátnějších chvil v křesťanství,“ řekl arcibiskup Vincenzo Paglia v rozhovoru pro list Il Giornale.

Ztvárnění biblického námětu pobouřilo mimo jiné Francouzskou biskupskou konferenci. „Bohužel tento ceremoniál obsahoval také scény, ve kterých bylo křesťanství zesměšňováno, čehož hluboce litujeme,“ uvedli její zástupci v prohlášení. Ke kritice se přidali i další zástupci církve a konzervativní francouzští politici.

Poprvé v historii se slavnostní ceremoniál přesunul mimo stadion. Sportovci, na něž nezvykle dopadaly kapky deště, na lodích připluli na dohled Eiffelovy věže. Po chvilce napětí bývalá atletka Marie-José Pérecová a judista Teddy Riner společně zažehli oheň a symbolicky zahájili 33. letní olympijské hry. Unikátní páteční podívanou v Paříži na pobřeží Seiny sledovaly desetitisíce diváků.

Notre-Dame, Invalidovna, Louvre a další pařížské monumenty majestátně dohlížely nad vystoupením tanečníků, rapperů, operních pěvců. Pokračovali žongléři, kaskadéři, Mimoňové, přehlídky na mostě a další vychytávky režiséra Thomase Jollyho.

V úvodu vystoupila Lady Gaga, poprvé v historii byla součástí i metalová hudba. Ve výklencích paláce Conciergerie, kde byla v dobách Velké francouzské revoluce držena ve vězení Marie Antoinetta, se usídlila kapela Gojira, která v doprovodu ohňové show odkázala na jedno z hesel Velké francouzské revoluce – liberté (svoboda).

Vrcholem bylo emotivní vystoupení ikony Céline Dion, která v samém závěru programu zazpívala z prvního balkónu Eiffelovy věže skladbu L’hymne à l’amour od Édith Piaf. Před publikem se představila poprvé od roku 2022, kdy jí byla diagnostikována vzácná autoimunitní porucha.