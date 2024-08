Diváci pískají, soupeři se zlobí na média. Odsouzený volejbalista budí emoce

„Mrzí mě, jak se k nám diváci chovají. Je to minulost a už ji nemůžeme změnit. Přijeli jsme sem hrát volejbal, chceme podávat co nejlepší výsledky,“ svěřil se Immers po druhém utkání v základní skupině, ve kterém se nizozemský pár dočkal prvního vítězství. „Dnes to bylo ještě horší, než minule. Ale co můžeme dělat? Řekli jsme si, že musíme být silní.“

Van de Velde byl před deseti lety odsouzen ke čtyřletému vězení za znásilnění tehdy 12leté britské dívky, s níž se seznámil na Facebooku. Jemu tehdy bylo 19 let, rok si odpykal v Británii, a pak byl po vydání do Nizozemska brzy propuštěn.

K plážovému volejbalu se před šesti lety vrátil a s Immersem se probojoval do světové špičky. Turnaji procházeli bez větších kontroverzí, letos v červnu startovali i na Pro Tour Elite v Ostravě. Ve skupině prohráli s Perušičem a Schweinerem, v play off pak vyřadili další českou dvojici Šépka a Sedlák. Jejich příběh ve volejbalové komunitě nikdo neřešil.

Jaké to je hrát proti násilníkovi?

Až přišly olympijské hry a s nimi celosvětová mediální vlna, která z van de Veldeho udělala největšího lotra. Ubytoval se sice mimo olympijskou vesnici, vyhýbá se médiím, ale klid kolem něj rozhodně nepanuje.

Po nedělním utkání s italským párem Ranghieri, Carambula se strhla roztržka v prostoru pro rozhovory s novináři. To když k Italům přiletěla otázka: „Jaké to je hrát proti násilníkovi?“

Adrian Carambula se rozčílil, že novináře vůbec nezajímá zápas a otázky míří pouze k van de Veldeho minulosti. „Vím, že děláte jen svou práci, ale my ji chceme dělat taky. Jsme tady kvůli plážovému volejbalu. On je pro nás soupeř, člověk na druhé straně sítě. Nic víc.“

Nakonec zasáhl druhý z Italů, Carambulovi zakryl ústa a debatu ukončil.

„Abych byl upřímný, byl jsem tím povykem trochu překvapen,“ řekl šéf nizozemské výpravy Pieter van den Hoogenband. „Steven se už nějakou dobu ve sportu pohyboval, hrál na velkých turnajích a byl kolem něho klid. Myslím, že kolem her je všechno trochu přehnané, ale nechceme nic zlehčovat. Musíme to respektovat a pomoci mu jako členovi týmu, aby mohl podávat co nejlepší výkony.“

Parťák Matthew Immers přiznal, že na takový tlak nebyli připraveni. Nicméně celou situaci zkusil odlehčit: „Steven bydlí mimo olympijskou vesnici a já mám svůj vlastní pokoj. Takže je to vlastně docela pohoda.“