Pykal za znásilnění, teď volejbalista míří na olympiádu. Chce zůstat v ústraní

Po odsouzení a jednom roce stráveném ve vězení se ke sportu vrátil a na letošní sportovní svátek se kvalifikoval. A národní federace i olympijský výbor mu vyjadřují podporu.

„Stevenův příběh známe. Byl odsouzený podle anglického zákona a odpykal si trest. Od té doby jsme s ním v kontaktu a znovu jsme ho naplno přijali mezi naši volejbalovou komunitu,“ uvedl v prohlášení generální ředitel Nizozemské volejbalové federace Michel Everaert. „Ukazuje, že je příkladným profesionálem a člověkem, takže od návratu nebyl jediný důvod o něm pochybovat.“

Van de Velde se v roce 2016 přiznal, že v srpnu 2014 znásilnil 12letou britskou dívku, se kterou se seznámil na Facebooku. V roce 2018 pro nizozemskou veřejnoprávní stanici NOS sdělil: „Udělal jsem, co jsem udělal. Nemůžu to vzít zpátky, takže musím nést následky. Samozřejmě mě můžete soudit. Je to největší chyba mého života.“

Původně byl odsouzen ke čtyřletému vězení, ale po vydání do Nizozemska nakonec strávil za mřížemi jen rok. A před šesti lety se k plážovému volejbalu vrátil. Se spoluhráčem Matthewem Immersem momentálně tvoří desátý pár světového žebříčku.

„Chápu, že vzhledem k tomu, že jde o největší sportovní akci na světě, může moje účast přilákat pozornost mezinárodních médií,“ vzkázal nyní 29letý Van de Velde. „Jsem vděčný federaci, že mi za jasných podmínek nabídla budoucnost v tomhle krásném sportu. Zároveň moc dobře vím, že jako teenager jsem nebyl připravený na život špičkového sportovce. Vnitřně jsem byl nespokojený, protože jsem nevěděl, kdo jsem a co chci.“

Steven van de Velde (vzadu za sítí) sleduje, jak si poradí s míčem český volejbalista Ondřej Perušič.

Nyní, v době, kdy už má manželku a malého syna, slibuje, že minulost nechává daleko za sebou. „Vidím v sobě někoho, kdo chce pro výkon na olympiádě obětovat hodně. Zároveň se ale chci účastnit i běžného života. V roli otce, manžela, kolegy i souseda,“ tvrdí.

Ačkoli se chce během her držet co nejvíce v ústraní a národní sportovní orgány mu účast posvětily, jeho start vzbuzuje i nesouhlasné reakce.

Na stránce Change.org podepsalo petici za jeho diskvalifikaci z her přes 50 tisíc lidí a Ju’Riese Colonová, šéfka amerického centra SafeSport, vzkázala pro CNN: „Jsme hluboce znepokojeni, že někdo odsouzený za sexuální napadení se může zúčastnit olympijských her 2024. Do Paříže dorazí týmy z celého světa, takže tohle vysílá nebezpečnou zprávu, že medaile a peníze znamenají víc než jejich bezpečnost. Účast ve sportu je privilegium, ne právo.“