Plážové volejbalistky si výhrou nad Francouzkami zajistily předkolo play off

V prvním setu se Hermannová se Štochlovou díky pětibodové šňůře ujaly vedení 11:6 a náskok pak ještě navýšily. Do druhé sady naopak vstoupily v bouřlivé atmosféře lépe Francouzky. Češky dokázaly manko smazat, jenže po technickém timeoutu domácí pár znovu odskočil a vyrovnal.

V tie-breaku předvedly Češky za stavu 6:6 při podání Hermannové čtyřbodovou šňůru a Chamereauová si vzala pauzu na ošetření. Po ní se Francouzky přiblížily na dva body, ale to bylo z jejich strany vše. Hermannová se Štochlovou se po dvou porážkách dočkaly premiérové výhry.

Vinou jednoho ztraceného setu se Češky neprobojovaly přímo do osmifinále. Tam jdou týmy z prvních dvou míst ve skupinách, plus dva nejlepší třetí páry. Zbývající čtyři dvojice z třetích míst se utkají v předkole play off o poslední dvě osmifinálová místa.

Prohraný set je sice připravil o naději na přímý postup do osmifinále, ale mají ještě šanci o tuto fázi turnaje zabojovat v předkole.

Jisté osmifinále už mají Ondřej Perušič a David Schweiner, kteří pod Eiffelovou věží utkají o vítězství ve skupině s dosud rovněž neporaženými Brazilci Evandrem a Arthurem.

XXXIII. letní olympijské hry v Paříži Plážový volejbal: Muži

Skupina E: Schachter, Dearing (20-Kan.) - Hörl, Horst (17-Rak.) 2:0 (16, 15)

21:00 Perušič, Schweiner (5-ČR) - Evandro, Arthur (8-Braz.). Ženy

Skupina C: Hermannová, Štochlová (22-ČR) - Vieiraová, Chamereauová (15-Fr.) 2:1 (13, -18, 9)

22:00 Hughesová, Chengová (3-USA) - Müllerová, Tillmannová (10-Něm.).

Tabulka muži, sk.E Tým Z V P S M B 1. Evandro, Arthur 2 2 0 4:0 84:66 4 2. Perušič, Schweiner 2 2 0 4:0 84:67 4 3. Schachter, Dearing 3 1 2 2:4 107:115 4 3. Hörl, Horst 3 0 3 0:6 99:126 3