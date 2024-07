ONLINE: Mistři světa jdou do boje. Perušič se Schweinerem hrají proti Kanaďanům

Češi dorazili do Paříže s cílem napravit si dojem z olympijských turnajů po neúspěchu z Tokia, kde kvůli pozitivnímu testu na covid přišli o jeden zápas a nepostoupili ze skupiny. Teď mají titul mistrů světa a touží po dalším úspěchu.

Perušič, Schweiner – Schachter, Dearing Online reportáž z plážového volejbalu

„Víme, že jsme na velkých akcích schopni zahrát dobře, ale zároveň někde vzadu v hlavách máme, že to může být i propadák,“ přemítá Schweiner.

„Dlouhodobě patříme do nejlepší světové osmičky, ale cesta do čtvrtfinále vede přes dva extrémně těžké zápasy, které můžeme, ale nemusíme zvládnout. A to ještě nemáme jistý ani postup ze skupiny,“ doplňuje Perušič.

V základní skupině je čekají ještě Rakušané Hörl s Horstem a Brazilci Evandro s Arthurem. „Žádný z těch zápasů nebude jednoduchý, ale pokud předvedeme dobrý výkon, tak bychom ze skupiny měli postoupit. Pokud budeme hrát dobře, pak by měli být přímým konkurentem v boji o první místo Brazilci,“ řekl Perušič.

Svůj olympijský turnaj dnes rozehrají také české plážové volejbalistky Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou. Od 22 hodin je pod Eiffelovou věží čekají Kelly Chengová se Sarou Hughesovou z USA.