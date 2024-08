Perušič + Schweiner: féroví kluci, kterým chyběla pohoda z loňského léta

Upřímnost, pokora, férovost. To jsou jednoznačně vlastnosti, které české duo zdobí.

Na nic si nehrát, přiznat prohru i to, že byli horší? Nemají s tím problém. A když vidí nepravost? Hned se ozvou. Taky nedělní zápas nabídl moment, kdy Schweiner opravil sudího a přiznal, že míč skončil ve hřišti, čímž věnoval bod Nizozemcům.

Pak pochopitelně následoval potlesk soupeřů i zaplněných tribun na parádním plácku u Eiffelovy věže.

„Bereme to jako automatické gesto, které děláme i na jiných turnajích. Tohle by měl být do budoucna standard u všech,“ vysvětloval Schweiner. „Člověk by si to vítězství měl zasloužit. Sport by měl být i o něčem jiném než o touze vyhrát za každou cenu,“ dodal jeho parťák.

Oba se tím rozhodně řídí, byť v neděli chtěli víc. Zvlášť když s Nizozemci měli pozitivní bilanci 4:1. Vidět to ale v zápase nebylo.

„Kluci byli prakticky ve všech aspektech hry horší. Nešel jim servis, příjem, vůbec se tady nedostali do té pohody, kterou měli v loňské sezoně, kdy vyhrávali turnaje včetně mistrovství světa. A role světových šampionů možná taky nepomohla. Ostatní týmy naopak motivovalo, když nad nimi třeba vedly o dva body,“ všimla si Kristýna Hoidarová Kolocová, bývalá skvělá beachvolejbalistka a v současné době expertka České televize.

David Schweiner podává v osmifinále.

Ani ona nebyla z výkonu úřadujících mistrů světa nadšená. Boermans s de Grootem v obou setech prakticky nechybovali. Hráli perfektně v poli, nekazili servis a z českých přehmatů, kterých bylo dost, naopak těžili.

„Měli i stoprocentní přihrávky na smeče, zatímco kluci to tam různě honili a přihrávkou se často dostali spíš pod tlak,“ popisovala olympionička z Londýna.

„Po celý zápas byli konzistentnější. Nedělali příliš mnoho chyb, což se nám nepovedlo. A když jsme se je pokusili zatlačit, plynuly z toho chyby na podání, což rozhodlo,“ uznal i Schweiner.

Ne, pro devátou příčku do Paříže rozhodně nepřijeli. Jen jim prostě chyběla lehkost z loňského léta. Od mexického titulu vlastně žádný pronikavý úspěch nezaznamenali. Většinou končili v osmifinále, na některých turnajích prošli maximálně do čtvrtfinále.

Triumf? Jediný – ve Starých Jablonkách.

„Nepředvedli jsme tady maximum, které umíme zahrát. Deváté místo holt kopíruje průběh sezony, letos jsme si to prostě nezasloužili. Je trochu smutné, že jsme nenavázali na minulý rok, který byl extrémně dobrý,“ smutnil Schweiner.

A jeho parťák dodal: „Už navždy bude mít tenhle turnaj hořkou pachuť. Vzpomenu si na prostředí a skvělou zkušenost, ale vždycky tam bude i zklamání, že jsme nedokázali předvést to, co umíme.“

A jak dál?

Už po bláznivé olympiádě v Tokiu, kterou kvůli covidu strávili na oddělených pokojích a viděli se vlastně jen na kurtu, vyprávěli, že se nad budoucností musí zamyslet. A že případné pokračování budou řešit na podzim. Nakonec si společnou kariéru protáhli do Paříže a byla to cesta velmi úspěšná.

„I tentokrát si k tomu sedneme s trenéry, rodinami, manželkami i se svazem a s nějakým rozhodnutím přijdeme,“ prozradil Perušič. „Jisté je, že tenhle výsledek naše rozhodnutí nijak neovlivní.“