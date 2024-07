Mistři světa pod Eiffelovkou? Těšili bychom se i na pustý ostrov, líčí Češi

Oba se uvelebí a za sledování čilého okolního ruchu povídají o svém rozpoložení před nedělním vstupem do turnaje pod pěti kruhy.

„Víme, že jsme na velkých akcích schopni zahrát dobře, ale zároveň někde vzadu v hlavách máme, že to může být i propadák,“ přemítá třicetiletý Schweiner.

„Dlouhodobě patříme do nejlepší světové osmičky, ale cesta do čtvrtfinále vede přes dva extrémně těžké zápasy, které můžeme, ale nemusíme zvládnout. A to ještě nemáme jistý ani postup ze skupiny,“ doplňuje o rok mladší Perušič.

Oba si uvědomují, že startovní pole je za favorizovanými Švédy a Nory vyrovnané a že patří do širšího okruhu medailových adeptů. „Velkou roli budou hrát zkušenosti,“ zdůrazňují. „Olympijský turnaj je jiný mediálním zájmem, počtem diváků i třeba délkou, protože je roztažený na dva týdny, což nevyhovuje každému.“

Plážoví volejbalisté odehrají olympijský turnaj poblíž ikonické Eiffelovky.

Usměvaví a sehraní čeští parťáci chtějí čerpat sebevědomí především z překvapivého loňského tažení za titulem mistrů světa.

Do Paříže přicestovali už minulý čtvrtek, a tak měli dostatek času seznámit se se zdejším prostředím.

Na pokoji mají příjemně i bez použití klimatizace navíc, kterou si některé týmy dovážejí, stačí jim ta vestavěná. A v jídelně jim chutná. „Slyšeli jsme i názory, že jídlo je tady příšerné, ale s nimi se asi neztotožňujeme,“ usmívá se Perušič. „Strava nám rozmanitostí i chutí přijde velmi důstojná.“

S jediným větším zádrhelem se tak potýkají při dojíždění na sportoviště, v jejich případě na Martova pole pod Eiffelovou věží. „Někdy nám cesta trvá 45 minut, jindy dvě hodiny,“ přibližuje Schweiner. „Záleží, jakého chytnete řidiče a jaká je zrovna zácpa u Vítězného oblouku.“

Nicméně nevyzpytatelné putování ze severu Paříže do centra podstupují rádi, na jeho konci na ně totiž čeká mimořádná odměna.

Kurt přímo pod jednou z nejikoničtějších dominant města. „Máme obrovský stadion pro 14 tisíc lidí, který bude pravděpodobně plný už na skupinové zápasy,“ těší se Perušič.

„A prostředí, v němž se nacházíme, atmosféru ještě umocňuje. Na olympijské hry bychom se těšili, i kdybychom je hráli někde na pustých ostrovech v Jihočínském moři. Že je máme pod Eiffelovou věží, je skvělý bonus.“

Centrální dvorec si zatím osahali jen dvakrát, což na vstřebání všech dojmů a přizpůsobení se rozměrným kulisám nestačí. „Ale chápeme, že tréninky musí být rozdělené pro všechny páry.“

Schweiner, jenž při povídání schovává oči před odpoledními paprsky pod slunečními brýlemi, doplňuje: „Každý písek je trochu jiný, takže mu musíme přizpůsobit načasování výskoků a rozbíhání na smeč. A klíčová je orientace.“

Plážový volejbal na OH 2024 program turnaje

Znovu se na hlavní prostor, na němž budou elitní světové dvojice soupeřit o olympijské kovy, dostanou nejspíš až v neděli.

Od 17.00 zahájí skupinu E proti Kanaďanům Schachterovi a Dearingovi. „Ve skupině jsou až čtvrtí nasazení, takže pocitově třeba nebudou mít co ztratit a mohli by hrát v euforii,“ varuje Schweiner.

Čeští reprezentanti zvolili před Paříží osvědčený model souvislého tréninkového bloku, v neděli tak nastoupí k prvnímu ostrému startu po víc než měsíci a půl.

„Je pro nás lepší investovat čas do přípravy v posilovně a soustředit se na tréninky,“ vysvětlují.

A věří, že jim na olympijském turnaji pomůže i skauting soupeřů a vlastních dovedností. „Příprava na první zápas je teď hlavně v rukou našeho statistika a hlavního trenéra.“

Podobně jako v tenise jsou data oblíbenou pomůckou, v obou sportech se dají vypozorovat určité herní vzorce a kombinace. „Kanaďani dokonce používají stejný software jako my – český od firmy Beach Data – mezi týmy jsou ale velké rozdíly, co jsou v datech schopni vidět,“ vysvětluje Perušič.

„Náš statistik pan Bartoš i trenér Andrea Tomatis jsou v tomhle velmi dobří a představují výhodu, kterou máme nad týmy světové špičky. My si pak musíme taktický plán zapamatovat, předvést a případně ho umět upravit.“

Aby vedl třeba až k olympijské medaili.