Jak já se trefím do balonu? O běhajících myškách a hvězdičkách před očima

S Marií-Sárou Štochlovou úvodní olympijský mač proti úřadujícím mistryním světa prohrály. S Američankami Kelly Chengovou a Sarou Hughesovou padly ve dvou setech 16:21 a 11:21.

Dojem z posledního zápasu nedělního programu v úchvatných kulisách jim to ale pranic nezkazilo.

Jak se hrálo s mistryněmi světa?

Hermannová: Obě se na tom shodujeme, že to byl hodně těžký soupeř. Ukázaly svoji sílu, jsou zvyklé hrát na centrkurtu, i když asi ne před tolika diváky. Ale atmosféru velkých turnajů znají lépe než my.

V prvním setu jste jim ale byly vyrovnanými soupeřkami.

Hermannová: To jo, občas jsme vyškrábly takové míče, až jsem se sama divila, co jsme všechno schopné vočapat a vyběhat na kurtu. Toho druhého setu je škoda, já se při něm nepoprala s příjmem, dost mi to ulétávalo a často jsme pak neměly přichystanou útočnou pozici. Měly na nás dobře připravenou obrannou fázi, což je určitě ponaučení do dalšího zápasu.

Zachraňovaly jste míče, co běžně ne. Bylo to i díky té úžasné atmosféře?

Hermannová: Asi jo. Člověka to podněcuje k tomu, že je na 150 procent zakouslý do zápasu a nechce nic vynechat. Takhle by to samozřejmě mělo být v každém zápase, ale já jsem nás takhle čapat v poli a běhat jako myšky dlouho neviděla.

Zatímco Barbora je už na třetí olympiádě, vy Marie jste na své první. Jak jste si úvodní zápas užila?

Štochlová: Při rozcvičce se mi honily hvězdičky před očima. (smích) Bylo mi z toho trochu špatně, když jsem slyšela, kolik je tam lidí. Po příchodu na kurt jsem se snažila tak pět až deset minut nedýchat. Ale ne, bylo to úžasné, rychle to ze mě spadlo a cítila jsem se dobře. Ta tma mi možná paradoxně pomohla, protože ne všichni diváci byli opravdu vidět, někteří byli jenom slyšet.

Čeští fanoušci docela srdnatě bojovali s americkou přesilou. Slyšely jste je?

Štochlová: Mně se líbilo hlavně to překřikování: Češi, USA! To mě hodně bavilo.

Jak jste se připravovaly na ten pozdní začátek zápasu? Upravovaly jste nějak režim posledních dnů?

Hermannová: Maruška se o to snažila. Dva večery po sobě mi odkládala večerku, já proti tomu bojovala, spánek je svatý. A ono to nebylo potřeba. Ten den sice byl ultra dlouhý, ale ve chvíli, kdy přijdete na hřiště, energie automaticky stoupá. Už jen ten samotný potlesk je takové injekce energie, že se usnout nedá. Dost nás táhli čeští fanoušci, i když byli v oslabení, dáváme jim velkou pochvalu, protože jsme je dost vnímaly. Vždycky si vybrali moment, kdy bylo ticho a něco do toho zařvali. Chytří!

Štochlová: Jo, no. To bylo skvělý.

Do akce jdou plážové volejbalistky Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou. (28. července 2024)

Je to i odměna za všechny ty peripetie, kterými jste si prošly, než jste se sem dostaly?

Štochlová: Myslím, že jo. Pro mě je to první olympiáda, tak ji celou prožívám trochu jinak než Barča samozřejmě.

Hermannová: Já jenom dodám – skoro celý den ji nevidím. Užívá si všech možných olympijských aktivit, procházek a všeho. Dva dny jsem ji teď neviděla, potkaly jsme se jen na spinkání vždycky. (smích)

Štochlová: Snažím se poznat i naše české sportovce, jsem z toho tak trochu v Jiříkově vidění, snažím se to všechno nasát. I proto se mi všechno kolem líbí, protože je to pro mě jedno velké poprvé a hrozně mě to baví.

Ale hlavu jste si přitom na volejbal dokázala nastavit bez problému.

Štochlová: No, když jsme vstoupily na kurt, tak v první moment – omlouvám se za ten výraz – ale v hlavě jsem slyšela jen: No ty krávo! Jak se trefím do balonu? Než jsme začaly hrát, řekla jsem si: Jsme u nás v beach klubu na Pankráci v Praze a hrajeme tréninkový zápas proti kluků. To jsem si opakovala první půlku prvního setu a uložilo se mi to v hlavě. A díky bohu, mohlo to být daleko horší.