Hidžáb, šortky... Kde jsou bikiny? K volejbalu patří sex-appeal, říká legenda

„Nejsem tak horkokrevná. Možná bych to přičetla stáří i nějakým zraněním, ale když začne být trošku zima, jsem spíš opatrná. Počkám si na sluníčko v dalších dnech,“ vysvětlovala a při včerejším zápase už skutečně šla s parťačkou do bikin.

Mnoha jiným hráčkám se ale do titěrného úboru nechce už z principu. Francouzky Alexia Richardová s Lezanou Placettovou třeba oblékly šortky.

„Nejsme jen holky v bikinách, na jejichž zápasy se přijdete podívat jen kvůli našim zadkům. Chtěly jsme fanouškům ukázat, co je to plážový volejbal,“ líčily.

DVAKRÁT JINAK. V úvodním duelu nastoupily Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou zahalené, včera ukázaly mnohem víc kůže

No a pak je tady Egypťanka Doaa Elgobashyová, která hraje za každého počasí v tom samém a říká: „Hidžáb je mou součástí.“

Což se mnohým fanouškům nelíbí a dávají to najevo.

„Takže nejprve jsem se musel dívat na chlapy oblečené jako ženy na zahajovacím ceremoniálu a nyní na ženy v legínách při plážovém volejbalu? Nejhorší olympiáda všech dob. Další důvod, proč se nedívat,“ napsal třeba jeden z nich britskému deníku Daily Mail.

Další skupinou byly podobné komentáře z pochopitelných důvodů označeny jako sexistické.

Tak jak to je?

Bikiny v pravidlech

Není to tak dávno, co tyhle oděvní „výstřelky“ pravidla plážového volejbalu vyloženě zakazovala.

„Bikini time!“ se tomu anglicky říkalo.

A třináct let tyhle regule platily.

Až do londýnské olympiády byly volejbalistky povinny nosit bikiny (na bocích přitom spodní část plavek nemohla být širší než sedm centimetrů). Druhou variantou byly jednodílné plavky.

Pravidlo, které moderní dobu a názory jednoduše nemohlo přežít. Podle některých bylo vymyšleno čistě proto, aby z plážového volejbalu udělalo sexy sport.

Což sám o sobě je, jak už název napovídá.

Vznikl na pláži, kde – ať se to některým líbí, nebo ne – ho lidé skutečně v plavkách a bikinách od pradávna hráli. Změna ale přišla ze zřejmých důvodů – aby se rozšířil mezi ženy z některých oblastí Afriky a Asie.

V HIDŽÁBECH. Egypťanky Doaa Elgobashyová a Marwa Abdelhadyová si kvůli svým úborům získaly v Paříži příznivce i odpůrce. „Taková je svoboda, aby se každý cítil pohodlně a fajn,“ říká první jmenovaná.

„Mnohé země mají náboženské a kulturní požadavky, a tak chceme být v oblasti úboru flexibilnější,“ vysvětlil mluvčí Mezinárodní volejbalové federace FIVB Richard Baker.

Mimochodem, volejbal po určité době následoval i fotbal – v roce 2014 povolila i FIFA pokrývky těla z náboženských důvodů. A třeba loni se Maročanka Nouhaila Benzinaová stala první fotbalistkou, která měla na sobě při mistrovství světa hidžáb.

Vždyť je to náš pracovní oděv!

Pikantní je, že domácí Francie členům svého olympijského týmu hidžáb nosit zakázala. Ministryně sportu Amelie Oudeaová-Casteraová to vysvětlovala tím, že chtěla pomoci respektovat principy sekularismu.

Proti ní se zase postavilo Amnesty International a deset dalších podobných skupin, které v červnu napsaly Mezinárodnímu olympijskému výboru žádost, aby tohle pravidlo zrušilo, že „diskriminuje, vylučuje a ponižuje muslimské sportovce“.

Egypťanka Elgobashyová věří, že povolení hidžábu ve volejbalu obecně je vyjádřením určité „svobody pro každého“. Podle ní se díky tomu fanoušci zaměří spíš na výkon sportovkyň než na to, co mají na sobě.

„Já osobně miluju hraní v hidžábu, ne v bikinách. Chápu i to, že se to jiné dívce nemusí líbit a je to v pořádku. Taková je svoboda, aby se každý cítil pohodlně a fajn,“ vysvětluje.

TRADIČNÍ OUTFIT. Valentina Gottardiová a Marta Menegattiová z Itálie.

Na opačné straně spektra je rovněž pořádné zastoupení.

Třeba německá legenda, olympijská vítězka, mistryně světa Laura Ludwigová: „Nemám s bikinami žádný problém. Jsme na ně zvyklé, jsou pohodlné a je to prostě náš pracovní oděv.“

Že v tomhle názoru není sama, potvrzuje i ředitelka komunikace pro americký volejbal.

„Zaznamenal jsme mnoho sportovkyň, které nám jasně řekly, že chtějí hrát v bikinách, protože na nich není tolik míst, kam by se mohl schovat písek. Neberou to jako plavky nebo módní záležitost, je to pro ně uniforma,“ uvedla Corinne Calabrová.

A dovolte na konec slova za všechny té nejpovolanější – asi nejlepší hráčky plážového volejbalu historie, trojnásobné olympijské vítězky Kerri Walshové Jenningsové: „Sex-appeal je přece v našem sportu neodmyslitelný.“