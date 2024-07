Seemanová je v semifinále kraulařské dvoustovky, postoupil i znakař Knedla

Kristýna Horská obsadila 28. místo na doplňkové prsařské stovce, kde na postup do semifinále pomýšlet nemohla.

Seemanová se na svou parádní disciplínu naladila sobotním 11. místem na 100 metrů motýlek. Na kraulařské dvoustovce se letos v Bělehradu už podruhé stala mistryní Evropy, před třemi lety na OH v Tokiu dohmátla ve finále šestá. Postup bezpečně kontrolovala, jak už koneckonců plánovala v rozhovoru s českými novináři po sobotním motýlkářském semifinále.

Znakař Miroslav Knedla postoupil na stometrové trati do semifinále.

Knedla sice zaostal za svým českým rekordem z loňského juniorského šampionátu v Izraeli o 13 setin sekundy, v rozplavbě ale předčil i světového rekordmana Thomase Ceccona z Itálie a z desátého místa postoupil. Atmosféru velkého světového finále už devatenáctiletý plavec zná, v únoru na MS v Dauhá dohmátl ve finále stovky sedmý.

Pro Horskou je hlavní disciplínou prsařská dvoustovka, na které triumfovala na červnovém mistrovství Evropy v Bělehradu. Na poloviční trati zaplavala čas 1:08,96 a zůstala více než vteřinu za osobním rekordem. Ani ten by jí ale semifinálovou účast zdaleka nevynesl.

„Rozhodně nejsem spokojená. Očekávala jsem od sebe úplně jiný čas. Měla jsem na stovce jiný cíl a tohle je hodně za mým očekávání. Takhle rozjíždím dvoustovku. Já jsem z toho závodu ani nebyla unavená. Byl takový nijaký. Já jsem neměla pocit, že jedu takhle pomalu. Asi jsem jela víc záběrů, než jsem měla,“ řekla Horská ke svému výkonu 1:08,96.

„Druhá padesátka byla dobrá, ale první byl rozjezd možná pomalejší než do dvoustovky. Pak jsme to trochu zachránila. Doufám, že si z toho nebudu brát do dvoustovky nic. Beru to tak, že chci ten závod ve své hlavě smazat. Řeknu si, že jsem si vyzkoušela bazén, a půjdu s čistou hlavou,“ dodala Horská.

Večerní semifinálový a finálový blok začne v Paříži ve 20:30.